اسلام آباد:
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے اطالوی وزیر داخلہ میٹیو پینٹے ڈوسی اور یورپی کمشنر میگنس برنر نے رابطہ کیا۔
اس موقع پر اطالوی وزیر داخلہ اور یورپی کمشنر نے اسلام آباد میں ہونے والے خودکش دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے دہشت گردانہ حملے میں ہونے والے جانی نقصان پر دلی افسوس کا اظہار کیا۔
اطالوی وزیر داخلہ نے کہا کہ المناک واقعے کی خبر سن کر انہیں گہرا دکھ ہوا ہے اور اٹلی کی حکومت اور اپنی جانب سے متاثرین کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ جاں بحق افراد کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس مشکل وقت میں پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں۔
اطالوی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اٹلی ہر قسم کی دہشت گردی کی سخت مذمت کرتا ہے اور دہشت گردی کے مشترکہ خطرے سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔
یورپی کمشنر میگنس برنر نے کہا کہ ان کی دعائیں متاثرین اور ان کے اہلِ خانہ کے ساتھ ہیں اور دکھ کی اس گھڑی میں یورپی یونین پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے مشکل وقت میں اظہارِ یکجہتی پر اطالوی وزیر داخلہ اور یورپی کمشنر کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان دنیا کے لیے ایک ڈھال ہے اور آج دنیا کو دہشت گردی سے محفوظ رکھنے کے لیے عالمی سطح پر مضبوط اور مشترکہ اقدامات کی ضرورت ہے۔