7 دن میں اسلام آباد کو محفوظ ترین شہر بنانے کےلیے جامع حکمت عملی پر عملدرآمد کیا جائے گا، چیف کمشنر

وفاقی وزیر داخلہ کی ہدایت پر اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ اور پولیس کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا۔
اجلاس کی صدارت چیف کمشنر اسلام آباد و چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا اور آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے کی جبکہ اجلاس میں اسلام آباد ضلعی انتظامیہ اور اسلام آباد پولیس کے سینئر افسران نے شرکت کی۔
اجلاس میں اسلام آباد شہر میں ڈویژنل سطح پر سیکیورٹی کے انتظامات کو یقینی بنا کر پورے شہر کو محفوظ بنانے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
چیف کمشنر اسلام آباد نے بتایا کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر سات یوم میں دارالحکومت اسلام آباد کو محفوظ ترین شہر بنانے کیلئے جامع حکمت عملی پر عملدرآمد کیا جائے گا۔
آئی جی اسلام آباد نے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ وفاقی دارالحکومت کے داخلی و خارجی راستوں پر مانیٹرنگ کے نظام کو مزید مضبوط کیا جائے گا جبکہ شہر میں آمد و رفت اور نقل و حرکت کو مانیٹر کرنے کیلئے جدید میکنزم تیار کیا جا رہا ہے۔
اجلاس میں شہر میں امن و امان کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے اور جرائم کی روک تھام کیلئے کیے گئے انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا۔
آئی جی اسلام آباد پولیس نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال اور عزت کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے اور اس کو یقینی بنانے کیلئے اسلام آباد پولیس دن رات مصروف عمل ہے۔
انہوں نے بتایا کہ ڈپلومیٹک انکلیو، ریڈ زون سمیت شہر بھر کی سیکیورٹی میں اضافہ کیا جائے گا جبکہ اسلام آباد سیف سٹی کو عصر حاضر کے تقاضوں اور جدید خطوط پر استوار کیا گیا ہے۔
اجلاس میں بتایا گیا کہ سیف سٹی کیمروں اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے شہر کی مرکزی شاہراہوں، مراکز اور سیکٹرز کی نگرانی کا مؤثر میکنزم بنایا گیا ہے، دہشتگردی کی روک تھام اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بروقت کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں اور اسلام آباد کو کرائم فری سٹی بنانے کیلئے جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے۔
اجلاس میں اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے پر اتفاق کیا گیا اور واضح کیا گیا کہ اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اجلاس میں مشکوک سرگرمیوں میں ملوث افراد پر کڑی نظر رکھنے اور ان کی مکمل تفصیلات کا ڈیٹا مرتب کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔
بریفنگ میں بتایا گیا کہ شہری علاقوں میں ڈور ٹو ڈور سروے مکمل کر لیا گیا ہے جبکہ دیہی علاقوں کا ڈور ٹو ڈور سروے جلد مکمل کیا جائے گا۔
چیئرمین سی ڈی اے نے ہدایت دی کہ اسلام آباد کے داخلی و خارجی راستوں کی خصوصی نگرانی کے ساتھ شہر بھر میں پیٹرولنگ میں اضافہ کیا جائے اور جدید ٹیکنالوجی پر مبنی سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے نگرانی کو مزید مؤثر بنایا جائے۔
چیف کمشنر اسلام آباد و چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا نے کہا کہ اسلام آباد میں سیکیورٹی کو مزید بہتر بنانے کیلئے تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ مربوط اور مؤثر کوآرڈینیشن بڑھائی جائے گی اور وفاقی دارالحکومت میں ہر قیمت پر شہریوں کی جان و مال اور عزت کے تحفظ کو یقینی بنانے کیلئے تمام دستیاب وسائل اور ٹیکنالوجی بروئے کار لائی جائے گی۔