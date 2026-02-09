پیکا متنازع ترمیمی قانون کیس: قانون سازی کو حکم امتناع سے معطل نہیں کیا جا سکتا، جج کے ریمارکس

سمجھایا جائے کہ فیک نیوز کا تعین کیسے کرنا ہے اور فیک نیوز پر کارروائی کیسے شروع ہوگی، جج اسلام آباد ہائی کورٹ

ویب ڈیسک February 09, 2026
facebook whatsup

اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیکا کے متنازعہ ترمیمی قانون کے خلاف صحافتی تنظیموں کی درخواستوں پر سماعت ہوئی، جسے عدالت نے 6 مارچ تک ملتوی کر دیا۔

اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس نے پی ایف یو جے اور اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹس ایسوسی ایشن کی درخواستوں کو یکجا کر کے سماعت کی۔

سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹس ایسوسی ایشن کے وکیل میاں سمیع الدین نے دلائل دیتے ہوئے متنازع پیکا ایکٹ میں ترمیم کے بعد شامل کی گئی شقیں پڑھ کر سنائیں۔

وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ جو اختیارات عدلیہ کے پاس ہونے چاہئیں وہ ایگزیکٹو کو دے دیے گئے ہیں اور جوڈیشل ٹریبونل ہونا چاہیے جس کا تقرر چیف جسٹس کی مشاورت سے ہو۔

وکیل کے مطابق سیکشن ٹو سی جعلی اور جھوٹی سوشل میڈیا پوسٹس پر پابندی سے متعلق ہے، تاہم یہ واضح نہیں کہ فیک انفارمیشن کا تعین کون کرے گا۔

اس موقع پر جسٹس انعام امین منہاس نے ریمارکس دیے کہ یہ بتایا اور سمجھایا جائے کہ فیک نیوز کا تعین کیسے کرنا ہے اور فیک نیوز پر کارروائی کیسے شروع ہوگی۔

وکیل نے مزید کہا کہ قانون میں کمپلینٹ فائل کرنے کا نیا طریقہ متعارف کرایا گیا ہے جس کے تحت متاثرہ فریق کے علاوہ تھرڈ پارٹی بھی کمپلینٹ دائر کر سکتی ہے، جس سے کسی پراکسی کے ذریعے بھی درخواست دائر ہو سکے گی اور قانون کے غلط استعمال کا خدشہ ہے۔

وکیل کے مطابق یہ دیکھنا ضروری ہے کہ فیک انفارمیشن سے کیا نقصان پہنچ رہا ہے کیونکہ فیک انفارمیشن محض ایک غلطی بھی ہو سکتی ہے جس سے کسی کو نقصان نہ ہو۔

سماعت کے دوران جسٹس انعام امین منہاس نے ریمارکس دیے کہ یہ قانون سازی ہے جسے حکم امتناع سے معطل نہیں کیا جا سکتا، کیس کو سن کر فیصلہ کیا جائے گا۔ بعد ازاں عدالت نے کیس پر مزید سماعت 6 مارچ تک ملتوی کر دی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

وکلا کو غنڈہ کہنے پر اداکارہ مشی خان مشکل میں پھنس گئیں

وکلا کو غنڈہ کہنے پر اداکارہ مشی خان مشکل میں پھنس گئیں

 Feb 09, 2026 04:34 PM |
اریجیت سنگھ کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے ایک ہفتے بعد کولکتہ میں پرفارمنس

اریجیت سنگھ کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے ایک ہفتے بعد کولکتہ میں پرفارمنس

Feb 09, 2026 02:31 PM |
نامور بھارتی فلمساز کے بیٹے نے پی ایس ایل میں شمولیت پر خاموشی توڑدی

نامور بھارتی فلمساز کے بیٹے نے پی ایس ایل میں شمولیت پر خاموشی توڑدی

 Feb 09, 2026 12:08 PM |

متعلقہ

Express News

راولپنڈی؛ شہری کی گلے پر چھری چلا کر خودکشی، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی

Express News

کراچی؛ آوارہ کتوں کی دہشت برقرار، سگ گزیدگی کے 6 واقعات رپورٹ

Express News

 لاہور میں صحافی زین ملک پتنگ اڑاتے ہوئے چھت سے گر کر جاں بحق

Express News

بلوچستان کے مسائل پر اختر مینگل اور ڈاکٹر مالک سے بات ہوسکتی ہے دہشتگردوں سے نہیں، رانا ثنااللہ

Express News

کوئٹہ سمیت  بلوچستان میں پہیہ جام ہڑتال، کاروباری مراکز بند، درجنوں سیاسی کارکنان گرفتار

Express News

افغانستان سے ایک انار نہیں آسکتا لیکن دہشت گرد آرہے ہیں، فضل الرحمان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو