الخدمت فاؤنڈیشن نے غزہ کیلئے مزید 100 ٹن امدادی سامان روانہ کردیا

امدادی سامان بذریعہ مصر فلسطینی بھائیوں تک پہنچایا جائے گا

ویب ڈیسک February 09, 2026
facebook whatsup
لاہور:

الخدمت فاؤنڈیشن نے غزہ کے فلسطینی مسلمانوں کیلئے مزید 100 ٹن امدادی سامان کی ایک اور کھیپ روانہ کردی۔

100 ٹن امدادی سامان خصوصی پرواز کے ذریعے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے روانہ کیا گیا جو مصر کے راستے فلسطینی بھائیوں تک پہنچایا جائے گا۔

پاکستانی بھائیوں کی جانب سے اب تک 28 امدادی کھیپوں کے ذریعے مجموعی طور پر 2700 ٹن سے زائد سامان فلسطین بھجوایا جاچکا ہے۔

صوبائی وزیر بلال یاسین اور دیگر نے لاہور ایئر پورٹ سے امدادی سامان روانہ کیا۔ انہوں نے کاوشوں پر این ڈی ایم اے اور الخدمت فاونڈیشن کا بھرپور شکریہ ادا کیا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

وکلا کو غنڈہ کہنے پر اداکارہ مشی خان مشکل میں پھنس گئیں

وکلا کو غنڈہ کہنے پر اداکارہ مشی خان مشکل میں پھنس گئیں

 Feb 09, 2026 04:34 PM |
اریجیت سنگھ کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے ایک ہفتے بعد کولکتہ میں پرفارمنس

اریجیت سنگھ کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے ایک ہفتے بعد کولکتہ میں پرفارمنس

Feb 09, 2026 02:31 PM |
نامور بھارتی فلمساز کے بیٹے نے پی ایس ایل میں شمولیت پر خاموشی توڑدی

نامور بھارتی فلمساز کے بیٹے نے پی ایس ایل میں شمولیت پر خاموشی توڑدی

 Feb 09, 2026 12:08 PM |

متعلقہ

Express News

راولپنڈی؛ شہری کی گلے پر چھری چلا کر خودکشی، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی

Express News

کراچی؛ آوارہ کتوں کی دہشت برقرار، سگ گزیدگی کے 6 واقعات رپورٹ

Express News

 لاہور میں صحافی زین ملک پتنگ اڑاتے ہوئے چھت سے گر کر جاں بحق

Express News

بلوچستان کے مسائل پر اختر مینگل اور ڈاکٹر مالک سے بات ہوسکتی ہے دہشتگردوں سے نہیں، رانا ثنااللہ

Express News

کوئٹہ سمیت  بلوچستان میں پہیہ جام ہڑتال، کاروباری مراکز بند، درجنوں سیاسی کارکنان گرفتار

Express News

افغانستان سے ایک انار نہیں آسکتا لیکن دہشت گرد آرہے ہیں، فضل الرحمان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو