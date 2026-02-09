ایران میں ڈالر بحران پر امریکی وزیر خزانہ کا چونکا دینے والا اعتراف سامنے آگیا

یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب ایک سینیٹر نے ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کے اقدامات سے متعلق سوال کیا

ویب ڈیسک February 09, 2026
امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ کینتھ نے ایک بیان میں اعتراف کیا ہے کہ ایران میں ڈالر کی شدید قلت پیدا ہونے کے پیچھے امریکی پالیسیوں کا کردار تھا۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب ایک سینیٹر نے ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کے اقدامات سے متعلق سوال کیا۔

رپورٹس کے مطابق امریکی وزیر خزانہ نے کہا کہ امریکی اقدامات کے نتیجے میں ایران میں مالی دباؤ بڑھا اور ایک ایرانی بینک دسمبر میں دیوالیہ ہو گیا، جس سے معاشی بحران مزید شدید ہوگیا۔

ان کا کہنا تھا کہ ایران کے مرکزی بینک کو نوٹ چھاپنے پڑے، جس کے باعث ایرانی کرنسی کی قدر میں کمی آئی اور مہنگائی میں اضافہ ہوا۔

امریکی میڈیا کے مطابق دباؤ کی پالیسی کے تحت واشنگٹن نے ایران کی تیل برآمدات کو بھی شدید حد تک محدود کیا، جس سے ایران کی معیشت مزید دباؤ کا شکار ہوئی۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ کرنسی کی گراوٹ کے خلاف ایران میں احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے۔

کچھ غیر ملکی رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بعض منظم گروہوں نے مظاہروں میں شامل ہو کر تشدد کو ہوا دی، تاہم ان دعوؤں کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایران میں معاشی مشکلات اور سیاسی کشیدگی کے باوجود حکومتی نظام برقرار رہا۔
مقبول خبریں

