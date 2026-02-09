فتنۃ الہندوستان، بی ایل اے کے بیانیہ کی تشہیر؛ ملزم کا جسمانی ریمانڈ منظور

ملزم کے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو ریکور کرنا ہے، تفتیشی افسر کے عدالت میں دلائل

February 09, 2026
اسلام آباد:

ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے فتنۃ الہندوستان اور بی ایل اے کے بیانیہ کی تشہیر کے کیس میں ملزم کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔

جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ نے کیس پر سماعت کی۔ ملزم ظفر اقبال کے 11 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔

تفتیشی افسر نے کہا کہ ملزم کے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو ریکور کرنا ہے، ملزم نے پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا، ملزم سوشل میڈیا ہینڈل کے ذریعے لوگوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔

این سی سی آئی اے نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے۔
