اسلام آباد:
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے فتنۃ الہندوستان اور بی ایل اے کے بیانیہ کی تشہیر کے کیس میں ملزم کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔
جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ نے کیس پر سماعت کی۔ ملزم ظفر اقبال کے 11 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔
تفتیشی افسر نے کہا کہ ملزم کے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو ریکور کرنا ہے، ملزم نے پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا، ملزم سوشل میڈیا ہینڈل کے ذریعے لوگوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔
این سی سی آئی اے نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے۔