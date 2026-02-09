کراچی چڑیا گھر میں اسپیشل بچوں کا داخلہ مفت کردیا گیا

میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے زو افسران کو احکامات جاری کردیے

ویب ڈیسک February 09, 2026
facebook whatsup
کراچی:

بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے اسپیشل بچوں کیلئے چڑیا گھر میں داخلہ مفت کردیا گیا۔

میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے زو افسران کو احکامات جاری کردیے۔ انہوں نے کہا کہ خوشیوں میں اسپیشل بچوں کی شمولیت ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے، تفریحی مقامات پر اسپیشل بچوں کی آمد باعث فخر اور خوشی ہے۔

میئر کراچی نے کہا کہ اسپیشل بچے ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں اور معاشرے کو انکی ذمہ داری لینی چاہیے، اسپیشل بچوں کے روشن مستقبل کیلئے ہر ممکن تعاون یقینی بنایا جائے گا۔

انہوں نے مزید کہا کہ سندھ حکومت اسپیشل بچوں کیلئے روزگار، ہنر اور آگاہی کے منصوبے چلا رہی ہے، اسپیشل بچوں کیلئے جدید تعلیم، معاون آلات اور موزوں نصاب ترجیح ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پرویز مشروف کی نواسی کی شادی میں ماہرہ خان اور شہریار منور کی ڈانس ویڈیو وائرل

پرویز مشروف کی نواسی کی شادی میں ماہرہ خان اور شہریار منور کی ڈانس ویڈیو وائرل

 Feb 09, 2026 06:52 PM |
وکلا کو غنڈہ کہنے پر اداکارہ مشی خان مشکل میں پھنس گئیں

وکلا کو غنڈہ کہنے پر اداکارہ مشی خان مشکل میں پھنس گئیں

 Feb 09, 2026 04:34 PM |
اریجیت سنگھ کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے ایک ہفتے بعد کولکتہ میں پرفارمنس

اریجیت سنگھ کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے ایک ہفتے بعد کولکتہ میں پرفارمنس

Feb 09, 2026 02:31 PM |

متعلقہ

Express News

راولپنڈی؛ شہری کی گلے پر چھری چلا کر خودکشی، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی

Express News

کراچی؛ آوارہ کتوں کی دہشت برقرار، سگ گزیدگی کے 6 واقعات رپورٹ

Express News

 لاہور میں صحافی زین ملک پتنگ اڑاتے ہوئے چھت سے گر کر جاں بحق

Express News

بلوچستان کے مسائل پر اختر مینگل اور ڈاکٹر مالک سے بات ہوسکتی ہے دہشتگردوں سے نہیں، رانا ثنااللہ

Express News

کوئٹہ سمیت  بلوچستان میں پہیہ جام ہڑتال، کاروباری مراکز بند، درجنوں سیاسی کارکنان گرفتار

Express News

افغانستان سے ایک انار نہیں آسکتا لیکن دہشت گرد آرہے ہیں، فضل الرحمان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو