سندھ ہائیکورٹ کا سروس روڈ پر غیر قانونی فوڈ اسٹریٹ ختم کرنے کا حکم

سندھ ہائیکورٹ نے سروس روڈ پر غیر قانونی فوڈ اسٹریٹ ختم کرکے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے کورنگی میں سروس روڈ پر غیر قانونی فوڈ اسٹریٹ کے قیام کیخلاف درخواست پر 2 ہفتے میں فوڈ اسٹریٹ ختم کرکے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیدیا۔
ہائیکورٹ کے آئینی بینچ کے روبرو کورنگی میں سروس روڈ پر غیر قانونی فوڈ اسٹریٹ کے قیام کیخلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔
درخواستگزار لیئق کوہستانی ایڈووکیٹ کے وکیل حسیب جمالی ایڈووکیٹ نے موقف دیا کہ سروس روڈ ٹریفک کی روانی کیلیے ضروری ہے اس کا خاتمہ نہیں کیا جاسکتا۔
ٹاؤن انتظامیہ کو سروس روڈ کی حیثیت تبدیل کرنے کا اختیار نہیں۔ سروس روڈ کے خاتمے سے ٹریفک حادثات اور انسانی جانوں کے نقصان میں اضافہ ہوگا۔
ٹاؤن انتظامیہ نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے فوڈ اسٹریٹ قائم کی گئی ہے۔ فوڈ اسٹریٹ میں 144 عارضی دکانیں/اسٹالز قائم ہیں۔
عدالت نے فریقین کا موقف سننے کے بعد فوڈ اسٹریٹ کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے 2 ہفتے میں ختم کرنے کا حکم دیدیا۔
درخواست میں وزارت بلدیات، ٹاؤن ناظم کورنگی ٹاؤن، ڈپٹی کمشنر کورنگی اور دیگر کو فریق بنایا گیا تھا۔