سندھ ہائیکورٹ کا سروس روڈ پر غیر قانونی فوڈ اسٹریٹ ختم کرنے کا حکم

درخواست میں وزارت بلدیات، ٹاؤن ناظم کورنگی ٹاؤن، ڈپٹی کمشنر کورنگی اور دیگر کو فریق بنایا گیا تھا

ویب ڈیسک February 09, 2026
facebook whatsup

سندھ ہائیکورٹ نے سروس روڈ پر غیر قانونی فوڈ اسٹریٹ ختم کرکے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے کورنگی میں سروس روڈ پر غیر قانونی فوڈ اسٹریٹ کے قیام کیخلاف درخواست پر 2 ہفتے میں فوڈ اسٹریٹ ختم کرکے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیدیا۔

ہائیکورٹ کے آئینی بینچ کے روبرو کورنگی میں سروس روڈ پر غیر قانونی فوڈ اسٹریٹ کے قیام کیخلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔

درخواستگزار لیئق کوہستانی ایڈووکیٹ کے وکیل حسیب جمالی ایڈووکیٹ نے موقف دیا کہ سروس روڈ ٹریفک کی روانی کیلیے ضروری ہے اس کا خاتمہ نہیں کیا جاسکتا۔

ٹاؤن انتظامیہ کو سروس روڈ کی حیثیت تبدیل کرنے کا اختیار نہیں۔ سروس روڈ کے خاتمے سے ٹریفک حادثات اور انسانی جانوں کے نقصان میں اضافہ ہوگا۔

ٹاؤن انتظامیہ نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے فوڈ اسٹریٹ قائم کی گئی ہے۔ فوڈ اسٹریٹ میں 144 عارضی دکانیں/اسٹالز قائم ہیں۔

عدالت نے فریقین کا موقف سننے کے بعد فوڈ اسٹریٹ کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے 2 ہفتے میں ختم کرنے کا حکم دیدیا۔

درخواست میں وزارت بلدیات، ٹاؤن ناظم کورنگی ٹاؤن، ڈپٹی کمشنر کورنگی اور دیگر کو فریق بنایا گیا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پرویز مشروف کی نواسی کی شادی میں ماہرہ خان اور شہریار منور کی ڈانس ویڈیو وائرل

پرویز مشروف کی نواسی کی شادی میں ماہرہ خان اور شہریار منور کی ڈانس ویڈیو وائرل

 Feb 09, 2026 06:52 PM |
وکلا کو غنڈہ کہنے پر اداکارہ مشی خان مشکل میں پھنس گئیں

وکلا کو غنڈہ کہنے پر اداکارہ مشی خان مشکل میں پھنس گئیں

 Feb 09, 2026 04:34 PM |
اریجیت سنگھ کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے ایک ہفتے بعد کولکتہ میں پرفارمنس

اریجیت سنگھ کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے ایک ہفتے بعد کولکتہ میں پرفارمنس

Feb 09, 2026 02:31 PM |

متعلقہ

Express News

راولپنڈی؛ شہری کی گلے پر چھری چلا کر خودکشی، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی

Express News

کراچی؛ آوارہ کتوں کی دہشت برقرار، سگ گزیدگی کے 6 واقعات رپورٹ

Express News

 لاہور میں صحافی زین ملک پتنگ اڑاتے ہوئے چھت سے گر کر جاں بحق

Express News

بلوچستان کے مسائل پر اختر مینگل اور ڈاکٹر مالک سے بات ہوسکتی ہے دہشتگردوں سے نہیں، رانا ثنااللہ

Express News

کوئٹہ سمیت  بلوچستان میں پہیہ جام ہڑتال، کاروباری مراکز بند، درجنوں سیاسی کارکنان گرفتار

Express News

افغانستان سے ایک انار نہیں آسکتا لیکن دہشت گرد آرہے ہیں، فضل الرحمان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو