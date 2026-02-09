پاکستان اسٹیل ملز کی بحالی کا وژن عملی حقیقت بننے جا رہا ہے، ہارون اختر خان

روس کے ساتھ پاکستان تاریخ میں ایک نیا باب رقم کر رہا ہے، معاون خصوصی وزیر اعظم

February 09, 2026
وزیر اعظم کے معاونِ خصوصی ہارون اختر خان کی روس میں پاکستانی سفیر  کے ساتھ اعلیٰ سطحی ملاقات ہوئی جس میں روس اور پاکستان اسٹیل ملز کی بحالی پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق ہارون اختر خان کا کہنا تھا کہ وزیرِ اعظم شہباز شریف کا وژن ہے کہ پاکستان اسٹیل ملز کو دوبارہ فعال کیا جائے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان اسٹیل ملز کی بحالی کا وژن عملی حقیقت بننے جا رہا ہے، پاکستان اسٹیل ملز کی بحالی اور سرمایہ کاری میں پانچ کمپنیوں نے دلچسپی ظاہر کی ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ روس کے ساتھ پاکستان تاریخ میں ایک نیا باب رقم کر رہا ہے- روسی کمپنیاں پاکستان اسٹیل ملز میں سرمایہ کاری اور بحالی کی خواہاں ہیں۔

ہارون اختر کا کہنا تھا کہ پاکستان اسٹیل ملز کی بحالی کے لیے جامع روڈ میپ تیار کر لیا گیا ہے، اسٹیل ملز کی بحالی کا عمل اور روسی حکام سے ملاقاتیں تیز رفتاری سے جاری ہیں۔
