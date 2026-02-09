کراچی؛ شوگر کے مریضوں کی ٹانگیں کٹنے سے بچانے کے لیے جدید ویسکولر ہائبرڈ سوئیٹ قائم

یہ سہولت ایمپیوٹیشن فری سندھ کے مشن کو عملی شکل دے گی

ویب ڈیسک February 09, 2026
facebook whatsup

کراچی کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹراما میں شوگر اور السر کے مریضوں کی ٹانگیں کٹنے سے بچانے کے لیے جدید ویسکولر ہائبرڈ سوئیٹ قائم کر دیا گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا جدید ویسکولر ہائبرڈ سوئیٹ ہے۔ کراچی کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹراما میں ویسکولر ہائبرڈ سوئیٹ کا افتتاح وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو نے کیا۔

میڈیا سے گفتگو میں ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو نے کہا کہ یہ کامیابی ماہر ڈاکٹرز کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے اور جدید سرجری سے مریضوں کو بہتر اور بروقت علاج کی سہولت میسر آئے گی۔

ان کا کہنا تھا کہ شوگر اور السر کے مریضوں میں اعضاء کاٹنے کے واقعات میں واضح کمی متوقع ہے۔ وزیر صحت سندھ نے اس موقع پر نیورو سرجری ڈیپارٹمنٹ کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ڈاکٹر صابر کو ہدایت دی کہ نیورو سرجری ڈیپارٹمنٹ کو فوری طور پر بہتر بنایا جائے اور اسے 24 گھنٹے فعال رکھا جائے۔

انہوں نے کراچی میں سگ گزیدگی کے بڑھتے واقعات پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آوارہ کتوں کی تعداد میں کمی لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کراچی کی بڑھتی آبادی کو مدنظر رکھتے ہوئے شہر میں دو مزید جدید ٹراما سینٹرز قائم کیے جائیں گے، جس سے عوام کو بہتر طبی سہولتیں فراہم کی جا سکیں گی۔

ڈاکٹر صابر میمن کے مطابق وی ٹیک ہائبرڈ ویسکولر سوئیٹ ویسکولر سرجری میں ایک انقلابی قدم ہے، خاص طور پر ٹراما، ذیابیطس کے مریضوں کے پاؤں، شریانوں کی بیماریوں اور دیگر اعضا کو لاحق شدید خطرات کے علاج کے لیے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پرویز مشروف کی نواسی کی شادی میں ماہرہ خان اور شہریار منور کی ڈانس ویڈیو وائرل

پرویز مشروف کی نواسی کی شادی میں ماہرہ خان اور شہریار منور کی ڈانس ویڈیو وائرل

 Feb 09, 2026 06:52 PM |
وکلا کو غنڈہ کہنے پر اداکارہ مشی خان مشکل میں پھنس گئیں

وکلا کو غنڈہ کہنے پر اداکارہ مشی خان مشکل میں پھنس گئیں

 Feb 09, 2026 04:34 PM |
اریجیت سنگھ کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے ایک ہفتے بعد کولکتہ میں پرفارمنس

اریجیت سنگھ کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے ایک ہفتے بعد کولکتہ میں پرفارمنس

Feb 09, 2026 02:31 PM |

متعلقہ

Express News

راولپنڈی؛ شہری کی گلے پر چھری چلا کر خودکشی، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی

Express News

کراچی؛ آوارہ کتوں کی دہشت برقرار، سگ گزیدگی کے 6 واقعات رپورٹ

Express News

 لاہور میں صحافی زین ملک پتنگ اڑاتے ہوئے چھت سے گر کر جاں بحق

Express News

بلوچستان کے مسائل پر اختر مینگل اور ڈاکٹر مالک سے بات ہوسکتی ہے دہشتگردوں سے نہیں، رانا ثنااللہ

Express News

کوئٹہ سمیت  بلوچستان میں پہیہ جام ہڑتال، کاروباری مراکز بند، درجنوں سیاسی کارکنان گرفتار

Express News

افغانستان سے ایک انار نہیں آسکتا لیکن دہشت گرد آرہے ہیں، فضل الرحمان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو