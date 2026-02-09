ایپسٹین اسکینڈل پر شہزادہ ولیم اور کیتھرین کا ردعمل سامنے آگیا

February 09, 2026
برطانیہ کے شاہی جوڑے، شہزادہ ولیم اور شہزادی کیتھرین نے امریکی سرمایہ کار اور مجرم جیفری ایپسٹین سے متعلق تازہ انکشافات پر پہلی مرتبہ عوامی طور پر ردِعمل دے دیا ہے۔

برطانوی شاہی جوڑے نے کہا ہے کہ وہ ان پیش رفتوں پر ’’گہری تشویش‘‘ رکھتے ہیں اور ان کی توجہ متاثرین پر مرکوز ہے۔

کینسنگٹن پیلس کے ترجمان کے مطابق نئی امریکی دستاویزات منظرِ عام پر آنے کے بعد دونوں نے واضح کیا کہ وہ صورتحال کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں۔ بیان ایسے وقت سامنے آیا جب شہزادہ ولیم سعودی عرب کے سرکاری دورے کی تیاری کر رہے تھے، جسے سفارتی طور پر اہم سمجھا جا رہا ہے۔

یہ ردِعمل اس وقت آیا جب شہزادہ اینڈریو کے خلاف الزامات ایک بار پھر زیرِ بحث آئے اور شاہی خاندان پر دباؤ بڑھا۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق اینڈریو کو نئی دستاویزات میں شامل تصاویر اور ای میلز کے باعث دوبارہ سوالات کا سامنا ہے، جبکہ پولیس بعض الزامات کا جائزہ بھی لے رہی ہے۔

شہزادہ اینڈریو ماضی میں ایپسٹین سے تعلقات پر معذرت کرچکے ہیں اور کسی بھی غلط کام کی تردید کرتے رہے ہیں، تاہم شاہی خاندان نے گزشتہ برسوں میں ان سے فاصلہ اختیار کیا ہے۔ ان سے شاہی ذمے داریاں واپس لی جا چکی ہیں اور ان کی رہائش میں بھی تبدیلی کی گئی ہے۔

تجزیہ کاروں کے مطابق تازہ بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ شاہی خاندان بڑھتے ہوئے عوامی دباؤ کے تناظر میں اپنے مؤقف کو نمایاں کرنا چاہتا ہے، تاہم یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ اس سے تنازع مکمل طور پر ختم ہو سکے گا۔

 
