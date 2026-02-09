لاہور: مین ہول میں گرکر ماں بیٹی کے جاں بحق ہونے کے مقدمے میں اہم پیشرفت

کیس کی سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ شفقت عباس نے کی

ویب ڈیسک February 09, 2026
ضلع کچہری لاہور میں بھاٹی گیٹ کے علاقے میں ماں بیٹی کے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے کے مقدمے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ کیس کی سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ شفقت عباس نے کی۔

عدالت نے گرفتار پانچ ملزمان کو صلح کی بنیاد پر رہا کرنے کا حکم دے دیا اور ملزمان کی جانب سے دائر کی گئی ضمانت کی درخواستیں منظور کر لیں۔

سماعت کے دوران مدعی نے عدالت کو بتایا کہ وہ ملزمان کے خلاف مزید کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے اور ملزمان کو بری یا مقدمے سے ڈسچارج کرنے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔

واضح رہے کہ واقعے کا مقدمہ تھانہ بھاٹی گیٹ پولیس کی جانب سے درج کیا گیا تھا۔

 
