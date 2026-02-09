پاکستانی عازمین کیلیے سعودی بائیومیٹرک کروانے کی تاریخ میں توسیع

بائیومیٹرک موبائل فون پر گھر بیٹھے اور سہولت سینٹرز پر ہوسکتی ہے، ترجمان وزارت مذہبی امور

ویب ڈیسک February 09, 2026
فوٹو فائل

پاکستانی عازمین حج کیلیے بائیو میٹرک مکمل کرنے کی حتمی ڈیڈ لائن میں مزید توسیع کردی گئی ہے۔

ترجمان وزارت مذہبی امور کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ سعودی ویزا بائیو میٹرک کی تاریخ میں توسیع کردی گئی ہے جس کے بعد عازمین 17 فروری تک بائیو میٹرک کرواسکتے ہیں۔

ترجمان مذہبی امور نے عازمین کو ہدایت کی کہ  سعودی ویزہ بائیو میٹرک موبائل ایپ سے گھر بیٹھے مکمل کریں کیونکہ ویزا کیلیے سعودی ویزا بائیومیٹرک کی شرط لازم ہے۔

Express News

عازمین حج کیلیے بائیو میٹرک کی ڈیڈ لائن سامنے آگئی

وزارت مذہبی امور نے واضح کیا کہ بائیو میٹرک کے بغیر حج ویزہ نہیں لگے گا۔ 

اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ موبائل کے علاوہ چھ بڑے شہروں میں قائم سعودی تاشیرہ سینٹرز سے بھی بائیومیٹرک کروائی جا سکتی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ عازمین حج تاشیرہ سینٹرز سے ملنے والی رسید یا تصدیقی ای میل اپنے پاس محفوظ رکھیں۔
