ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: جنوبی افریقا کا کینیڈا کو 214 رنز کا ہدف

جنوبی افریقا نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 213 رنز اسکور کیے

ویب ڈیسک February 09, 2026
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے نویں میچ میں جنوبی افریقا نے کینیڈا کو جیت کے لیے 2174 رنز کا ہدف دے دیا۔

احمدآباد میں جاری گروپ ڈی کے میچ میں کینیڈا کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جنوبی افریقا نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 213 رنز اسکور کیے۔

پروٹیز کی جانب سے کپتان ایڈن مارکرم 59 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ڈیوڈ ملر 39 اور ٹرسٹن اسٹبز 34 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے۔

رائن رکلٹن 33، کوئنٹن ڈی کاک 25 اور ڈیوالڈ بریوس 6 کے انفرادی اسکور پر پویلین لوٹے۔

کینیڈا کی جانب سے انش پٹیل نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ دلپریت باجوہ نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔
