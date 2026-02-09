بنگلا دیش کرکٹ بورڈ کی پاکستان سے بھارت کیخلاف میچ کا بائیکاٹ ختم کرنے کی اپیل

سری لنکا اور متحدہ عرب امارات کرکٹ بورڈز نے بھی پاکستان سے کہا ہے کہ اس فیصلے پر نظرثانی کی جائے

ویب ڈیسک February 09, 2026
facebook whatsup

بنگلا دیش کرکٹ بورڈ نے پاکستان سے بھارت کے خلاف میچ کا بائیکاٹ ختم کرنے کی اپیل کر دی۔

گلف نیوز کی رپورٹ کے مطابق ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے تنازع میں ایک اہم موڑ آیا ہے، بنگلا دیش کرکٹ بورڈ نے  پاکستان سے درخواست کی ہے کہ وہ بھارت کے خلاف اپنے میچ کا بائیکاٹ ختم کرے۔

اطلاعات کے مطابق بی سی بی کے صدر امین الاسلام نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی سے لاہور میں ملاقات کے دوران کہا کہ وہ ان کے جذبے اور بی سی بی کی حمایت کو سمجھتے ہیں، مگر عالمی کرکٹ کے مفاد میں بائیکاٹ پر نظرثانی ضروری ہے۔ بات چیت میں آئی سی سی کے نائب چیئرمین عمران خواجہ بھی موجود تھے۔

یہ تنازع تب شروع ہوا جب بنگلا دیش نے ہندو انتہاپسندوں کی دھمکیوں اور سیکیورٹی خدشات کے باعث اپنے ٹی 20 ورلڈ کپ کے میچز بھارت کے بجائے سری لنکا میں کرانے کی درخواست کی تھی جسے بھارت نواز آئی سی سی نے مسترد کرکے بنگلادیش کو ٹورنامنٹ سے ہی باہر کردیا اور اُس کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو شامل کرلیا تھا ۔

مزید پڑھیں

Express News

بی سی بی صدر اور آئی سی سی وفد کی محسن نقوی سے ملاقات، پاک بھارت میچ کے متعلق اہم پیشرفت متوقع

پاکستان نے اس فیصلے کو ناانصافی کہا اور حکومتی اعلان میں بتایا کہ وہ 15 فروری کو بھارت کے خلاف شیڈول میچ نہیں کھیلے گا، اگرچہ وہ باقی ورلڈ کپ میں حصہ لے گا۔

دوسری جانب سری لنکا اور متحدہ عرب امارات کرکٹ بورڈز نے بھی پاکستان سے کہا ہے کہ اس فیصلے پر نظرثانی کی جائے تاکہ ورلڈ کپ کے سبھی میچ مکمل ہوں۔

یہ معاملہ ابھی تک زیر بحث ہے اور اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ  کے چیئرمین محسن نقوی اور وزیراعظم شہباز شریف کے درمیان حتمی مشاورت باقی ہے جس کے بعد بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کو برقرار رکھنے یا ختم کرنے کا حتمی فیصلہ متوقع ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پرویز مشروف کی نواسی کی شادی میں ماہرہ خان اور شہریار منور کی ڈانس ویڈیو وائرل

پرویز مشروف کی نواسی کی شادی میں ماہرہ خان اور شہریار منور کی ڈانس ویڈیو وائرل

 Feb 09, 2026 06:52 PM |
وکلا کو غنڈہ کہنے پر اداکارہ مشی خان مشکل میں پھنس گئیں

وکلا کو غنڈہ کہنے پر اداکارہ مشی خان مشکل میں پھنس گئیں

 Feb 09, 2026 04:34 PM |
اریجیت سنگھ کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے ایک ہفتے بعد کولکتہ میں پرفارمنس

اریجیت سنگھ کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے ایک ہفتے بعد کولکتہ میں پرفارمنس

Feb 09, 2026 02:31 PM |

متعلقہ

Express News

سری لنکا کے بعد یو اے ای کی پاکستان سے بھارت کیخلاف میچ کے بائیکاٹ پر نظرثانی کی درخواست

Express News

سابق کھلاڑی گرل فرینڈ کے قتل کے الزام میں گرفتار

Express News

انڈر 19 ورلڈ کپ؛ آئی سی سی کا ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا اعلان، پاکستانی کھلاڑی بھی شامل

Express News

سابق آسٹریلوی فاسٹ بولر بریٹ لی دبئی منتقل کیوں ہوئے؟ وجہ سامنے آگئی

Express News

پاکستان فٹبال فیڈریشن کے تحت جاری قومی چیلنج کپ ٹورنامنٹ کی کوارٹر لائن اپ مکمل

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ؛ سری لنکا نے آئرلینڈ کو 20 رنز سے شکست دے دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو