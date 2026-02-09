کراچی میں منعقد ہونے والی ایک شاندار شادی کی تقریب اس وقت خبروں کی زینت بن گئی جب شوبز انڈسٹری کے بڑے نام ایک ہی چھت تلے جمع ہوگئے۔
معروف ہدایت کار عاصم رضا کی صاحبزادی مریم رضا کی شادی کی تقریبات نہایت جوش و خروش سے منعقد ہوئیں، جہاں فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کے ستاروں نے شرکت کر کے محفل کو یادگار بنا دیا۔
مریم رضا سابق صدر جنرل (ر) پرویز مشرف کی نواسی ہیں، اسی نسبت سے یہ تقریبات پہلے ہی خاص توجہ کا مرکز تھیں، تاہم تقریب کی رونق اس وقت دوبالا ہوگئی جب ماہرہ خان، شہریار منور، زارا نور عباس سمیت دیگر معروف فنکار ایک ساتھ نظر آئے۔
مختلف تقریبات میں وہاج علی، یمنیٰ زیدی اور فواد خان کی آمد نے بھی ماحول کو مزید رنگین بنا دیا، جبکہ مہندی کی تقریب کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔
مہندی کے موقع پر ماہرہ خان اور شہریار منور نے فلمی انداز میں رقص پیش کیا جس نے حاضرین کے دل جیت لیے۔ دونوں فنکاروں کی اسٹیج پر ہم آہنگی اور کیمسٹری کو خوب سراہا جا رہا ہے، جبکہ تقریب میں شریک دیگر ستارے بھی اپنے شریکِ حیات کے ہمراہ خوشگوار موڈ میں دکھائی دیے اور موسیقی کی دھنوں پر جھومتے نظر آئے۔
عاصم رضا کی صاحبزادی کی یہ شادی نہ صرف خاندان کے لیے بلکہ شوبز حلقوں کے لیے بھی ایک یادگار اور اسٹار اسٹڈڈ ایونٹ ثابت ہوئی، جس کی جھلکیاں مداحوں اور سوشل میڈیا صارفین میں خاصی مقبولیت حاصل کر رہی ہیں۔