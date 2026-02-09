ترلائی دھماکا، بھارت نے خودکش حملہ آور کو افغانستان میں تربیت دی، وفاقی وزیر

قومی اسمبلی میں اسلام آباد دہشتگردی واقع  کے شہداء کیلئے فاتحہ خوانی ، مولانا عبد الغفور حیدری نے دعا کروائی

February 09, 2026
فوٹو رائٹرز

وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چوہدری نے کہا ہے کہ ترلائی دھماکے کا خودکش بمبار پشاور کا رہائشی تھا جس کو بھارت نے افغانستان میں تربیت دی۔

قومی اسمبلی کے اجلاس میں ترلائی دھماکا کے شہدا کیلیے فاتحہ خوانی کی گئی، جے یو آئی کے مولانا عبد الغفور حیدری نے شہدا کے لیے فاتحہ خوانی کرائی۔

اس کے بعد قومی اسمبلی معمول کی کاروائی معطل کرنے کی تحریک منظور کی گئی جبکہ وفاقی وزیر پارلیمانی نے اجلاس کا ایجنڈا معطل کرنے کی تحریک پیش کی اور واقعے پر بحث کیلیے تحریک منظور کی گئی۔

وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چوہدری نے کہا کہ ترلائی میں امام بارگاہ میں خودکش حملہ اور نے گارڈزپر فائرنگ کی جبکہ حملہ آور مسجد کے اندر داخل ہوا اور خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔

انہوں نے بتایا کہ اب تک 33 نمازی شہید ہوئے جن میں بیشتر نوجوان تھے، نماز میں تعلیمی اداروں کے نوجوان زیادہ تھے۔ وفاقی وزیر نے بتایا کہ زخمیوں کی تعداد 150سے زائد ہے جبکہ واقعے میں آئی جی اسلام آباد کے کزن حسن شہید اور چچا زخمی ہوئے۔

طارق فضل چوہدری نے کہا کہ حملہ آور یاسرخان کی شناخت کرلی گئی ہے جبکہ نوشہرہ سی ٹی ڈی نے چار دہشتگرد گرفتار کیے۔ مارے گئے دہشت گرد کے بارے میں بھی پتہ چلا ہے کہ وہ بھی خود کش حملہ آور تھا۔ انہوں نے کہا کہ خود کش حملہ آور نے افغانستان سے تربیت لی۔

وفاقی وزیر نے کہا کہ انٹیلی جنس اداروں کی وجہ سے کئی ایسے واقعات روکے گئے۔ طارق فضل چوہدری نے کہا کہ عبادت گاہوں کے حفاظتی ایس اوپیزہیں، سیکیورٹی گارڈز خود کش حملہ اور کو نہ روک سکے۔

انہوں نے کہا کہ بھارت نے افغانستان میں خود کش حملہ اور کو تربیت دی اور اس ساری کاروائی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔
