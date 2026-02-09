پی ایس ایل کی نئی فرنچائز حیدرآباد کنگزمین نے ٹیم کی جرسی متعارف کرا دی

ٹیم کی جرسی سیاہ اور گولڈن رنگ کے امتزاج پر مشتمل ہے

ویب ڈیسک February 09, 2026
پاکستان سپر لیگ کی نئی فرنچائز حیدرآباد کنگزمین نے اپنی ٹیم کی جرسی متعارف کرا دی ہے۔

 فرنچائز کی جانب سے جرسی کی تصاویر سوشل میڈیا پر آفیشل پیجز کے ذریعے شیئر کی گئی ہیں جو سیاہ اور گولڈن رنگ کے امتزاج پر مشتمل ہے۔

 

پی ایس ایل میں شامل ہونے والی نئی ٹیم حیدرآباد کا نام اور لوگو سامنے آگیا

حیدرآباد کنگزمین نے اہم کھلاڑیوں کو ری ٹین کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ فرنچائز نے صائم ایوب کو 12 کروڑ 60 لاکھ روپے میں ری ٹین کیا اور یوں صائم ایوب پی ایس ایل میں ری ٹین ہونے والے مہنگے ترین کھلاڑی بن گئے ۔

اس کے علاوہ جارح مزاج بیٹر عثمان خان کو 4 کروڑ 62 لاکھ روپے میں ری ٹین کیا گیا جبکہ فرنچائز کی جانب سے ایمرجنگ کیٹیگری میں معاذ صداقت کو 3 کروڑ 50 لاکھ روپے جبکہ گولڈ کیٹیگری میں عاکف جاوید کو ایک کروڑ 96 لاکھ روپے میں ری ٹین کیا گیا۔

یاد رہے کہ چند روز قبل ہی ٹیم حیدرآباد نے اپنا لوگو متعارف کروایا اور آفیشل نام حیدرآباد ہیوسٹن کنگزمین کا اعلان بھی کیا۔

 
