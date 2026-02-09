پاکستان سپر لیگ کی نئی فرنچائز حیدرآباد کنگزمین نے اپنی ٹیم کی جرسی متعارف کرا دی ہے۔
فرنچائز کی جانب سے جرسی کی تصاویر سوشل میڈیا پر آفیشل پیجز کے ذریعے شیئر کی گئی ہیں جو سیاہ اور گولڈن رنگ کے امتزاج پر مشتمل ہے۔
حیدرآباد کنگزمین نے اہم کھلاڑیوں کو ری ٹین کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ فرنچائز نے صائم ایوب کو 12 کروڑ 60 لاکھ روپے میں ری ٹین کیا اور یوں صائم ایوب پی ایس ایل میں ری ٹین ہونے والے مہنگے ترین کھلاڑی بن گئے ۔
اس کے علاوہ جارح مزاج بیٹر عثمان خان کو 4 کروڑ 62 لاکھ روپے میں ری ٹین کیا گیا جبکہ فرنچائز کی جانب سے ایمرجنگ کیٹیگری میں معاذ صداقت کو 3 کروڑ 50 لاکھ روپے جبکہ گولڈ کیٹیگری میں عاکف جاوید کو ایک کروڑ 96 لاکھ روپے میں ری ٹین کیا گیا۔
یاد رہے کہ چند روز قبل ہی ٹیم حیدرآباد نے اپنا لوگو متعارف کروایا اور آفیشل نام حیدرآباد ہیوسٹن کنگزمین کا اعلان بھی کیا۔