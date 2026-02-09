روات، فیکٹری میں لگنے والی آگ بے قابو، پوری عمارت کو لپیٹ میں لے لیا

ریسکیو 1122 کی سربراہی میں آگ پر قابو پانے کے لیے فائر فائٹنگ آپریشن مسلسل  جاری  ہے

صالح مغل February 09, 2026
facebook whatsup

راولپنڈی کے انڈسٹریل اسٹیٹ روات میں کپڑے و پولیسٹر کی رضائیاں بنانے والی فیکٹری  و گودام میں لگنے والی آگ شدت اختیار کرنے کے بعد بے قابو ہوگئی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق روات میں قائم کپڑے کی فیکٹری میں لگنے والی آگ کی شدت کے پیش نظر اسلام آباد، واسا اور  دیگر اضلاع  سے  امدادی اداروں کے فائر بریگیڈ کو بھی طلب کرلیاگیا۔

ریسکیو 1122 کی سربراہی میں آگ پر قابو پانے کے لیے فائر فائٹنگ آپریشن مسلسل  جاری  ہے پولیسٹر فائبر سمیت آگ پکڑنے والا دیگر میٹریل موجود ہونے کے باعث آگ ریسکیو کو آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔

ریسکیو 1122  کے حکام کے مطابق روات انڈسٹریل اسٹیٹ میں ٹیکسٹائل فیکٹری  میں شام چار بجے کے قریب اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کی اطلاع  ملتے ہی ریسکیو 1122 راولپنڈی کی دس ایمرجنسی وہیکلز اور فائر ٹینڈر سمیت 30 سے زائد ریسکیو رضاکار موقع پر پہنچے اور آگ پر قابو پانے کی کوشش کی۔

فیکٹری و گودام میں بڑی مقدار میں آگ پکڑنے والا میڑیل موجود ہونے کے باعث اگ کی شدت زیادہ ہوگئی۔ جس پر ریسکیو 1122 کی شہر سمیت دیگر اضلاع  سے مزید وہیکلز اور اسٹاف سمیت اسلام آباد ،واسا اور بحریہ ٹاؤن کے فائر بریگیڈ کو موقع پر طلب کرلیاگیا۔

مزید پڑھیں

Express News

لاہور؛ نجی ہوٹل میں آتشزدگی سے متعلق تحقیقاتی رپورٹ تیار، آگ لگنے کی وجہ سامنے آگئی

Express News

گل پلازہ میں آتشزدگی کے بعد کیا منظر تھا؟ رپورٹرز کا آنکھوں دیکھا حال

Express News

گلبرگ کے علاقے میں آتشزدگی، ہوٹل کے مالک سمیت 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج

ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق آگ لگنے کی وجوہات کا علم نہ ہوسکا تاہم آگ کی شدت بڑھنے پر تمام ضلع کے ریسکیو فائر فائٹرز کو موقع پر طلب کرلیاگیا ہے۔

ڈسڑکٹ ایمرجنسی آفیسر راولپنڈی ریسکیو 1122 صبغت اللہ خود فائر فائٹنگ آپریشن کی نگرانی کررہے ہیں اور موقع پر 13 ایمرجنسی گاڑیوں سمیت 45 سے زائد ریسکیو اہلکارآپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں جبکہ اسلام آباد سمیت واسا اور بحریہ ٹاؤن کے فائر بریگیڈ کی معاونت بھی حاصل ہے۔

منیجنگ ڈائریکٹر واسا محمد سلیم کے مطابق آگ پر قابو پانے کے لیے واسا کے وسائل مکمل طور پر بروئے کار لائے جارہے ہیں۔  ریسکیو اداروں کے ساتھ واسا راولپنڈی کا بھرپور اشتراک ہے اور آتشزدگی پر قابو پانے کے لیے پانی کی فراہمی میں کوئی تعطل نہیں شدید آتشزدگی و ہنگامی صورتحال کے باعث راولپنڈی پولیس حکام بھی جائے وقوعہ پر موجود ہیں۔

ایس ایچ او روات انسپکٹر زاہد ظہور کا ایکسپریس سے گفتگو کرتے ہوئے کہناتھاکہ فیکٹری و گودام  تقریباً چار کنال پر محیط ہے بیسمنٹ سمیت تین منزلیں ہیں، جہاں تقریبا تین کنال کے  گودام میں امپورٹ کی ہوئی پولیسٹر کی رضائیاں اور جائے نمازوں وغیرہ کا بڑا اسٹاک بھی موجود تھا اور فیکٹری میں بھی اشیاء تیار کی جاتی تھیں۔

تاہم جب آف لگی تو فیکڑی و گودام پر صرف  چوکیدار موجود تھے جو فرنٹ اور ایک عقبی جانب ڈیوٹی پر تھے وہ  محفوظ ہیں انسپکٹر زاہد ظہور کا کہنا تھاکہ  اگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہوسکی فائر فائٹنگ مکمل ہونے کےبعد مزید صورتحال واضح ہوگی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عائزہ خان اور دانش تیمور کی عمرہ ادائیگی، مقدس مقامات پر لی گئی تصاویر وائرل

عائزہ خان اور دانش تیمور کی عمرہ ادائیگی، مقدس مقامات پر لی گئی تصاویر وائرل

 Feb 09, 2026 09:41 PM |
پرویز مشروف کی نواسی کی شادی میں ماہرہ خان اور شہریار منور کی ڈانس ویڈیو وائرل

پرویز مشروف کی نواسی کی شادی میں ماہرہ خان اور شہریار منور کی ڈانس ویڈیو وائرل

 Feb 09, 2026 06:52 PM |
وکلا کو غنڈہ کہنے پر اداکارہ مشی خان مشکل میں پھنس گئیں

وکلا کو غنڈہ کہنے پر اداکارہ مشی خان مشکل میں پھنس گئیں

 Feb 09, 2026 04:34 PM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی نے بانی کی رہائی کیلیے مارچ کی تیاریاں شروع کردیں، وزیراعلیٰ کا خصوصی کنٹرینر بھی قائم

Express News

قومی اسمبلی میں ترلائی دھماکے کے خلاف مذمتی قرارداد کثرت رائے سے منظور

Express News

کراچی میں ٹریفک حادثات میں 6 افراد جاں بحق، ڈمپر سے 2 نوجوان مارے گئے، 1 شدید زخمی

Express News

سینیٹر فیصل واوڈا کی صدر مملکت سے ملاقات

Express News

روات، فیکٹری میں لگنے والی آگ بے قابو، پوری عمارت کو لپیٹ میں لے لیا

Express News

سینٹرل جیل کراچی کے اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ کا مبینہ طور پر نشے کی حالت میں شہریوں پر تشدد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو