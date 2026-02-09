ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: میچ سے پہلے آسٹریلوی فاسٹ بولر کا بڑا بیان

آسٹریلیا کے فاسٹ بولر نیتھن ایلس کا کہنا ہے کہ ٹیم کی بدقسمتی ہے کہ ہیزل ووڈ جیسا ورلڈ کلاس کھلاڑی اور وائٹ بال فارمیٹ کا بہترین بولر ٹیم کا حصہ نہیں ہے۔

انہوں نے کہا کہ ہیزل ووڈ کے گزشتہ چند ماہ سخت گزرے ہیں اور ایونٹ کے لیے فٹ نہیں ہوئے۔ بے شک ہیزل ووڈ اور کمنز کے ساتھ اسکواڈ کافی مضبوط ہوتا ہے لیکن دونوں کے بغیر ان کا خیال ہے ٹیم آگے جا سکتی ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ موجودہ بولنگ اٹیک نے ایک ساتھ 18 سے 24  ماہ تک ٹاپ تین بولرز (ہیزل ووڈ، کمنز اور اسٹارک) کے بغیر کرکٹ کھیلی ہے کیوں کہ ان تینوں کا ٹیسٹ کرکٹ میں زیادہ سخت ورک لوڈ تھا۔

نیتھن ایلس نے ٹیم میں اپنے کردار سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کا کردار خود کو جتنا ممکن ہو حالات کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔
