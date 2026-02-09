عائزہ خان اور دانش تیمور کی عمرہ ادائیگی، مقدس مقامات پر لی گئی تصاویر وائرل

رمضان سے قبل جوڑے کے اس روحانی سفر کی جھلکیاں سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں

ویب ڈیسک February 09, 2026
پاکستان شوبز انڈسٹری کے مقبول ترین جوڑوں میں شمار ہونے والے دانش تیمور اور عائزہ خان ان دنوں روحانی سفر پر ہیں۔ طویل عرصے سے مصروف شیڈول کے بعد اس اسٹار جوڑی نے کچھ وقت نکال کر سعودی عرب کا رخ کیا جہاں انہوں نے عمرہ ادا کیا اور مدینہ منورہ کی زیارت بھی کی۔

دانش تیمور اور عائزہ خان نے بعد ازاں مکہ مکرمہ سے اپنی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کیں جن میں دونوں نہایت پُرسکون اور مطمئن دکھائی دے رہے ہیں۔ مداحوں نے ان تصاویر کو خوب سراہا اور کمنٹس میں جوڑی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔

ایک دہائی سے زائد عرصہ قبل شادی کے بندھن میں بندھنے والے دانش اور عائزہ آج نہ صرف کامیاب اداکار ہیں بلکہ دو خوبصورت بچوں کے والدین بھی ہیں۔ کیریئر کے اتار چڑھاؤ کے باوجود دونوں کی مقبولیت برقرار ہے اور مداح آج بھی انہیں بے حد پسند کرتے ہیں۔

رمضان سے قبل 2026 میں ادا کیے گئے اس روحانی سفر کی جھلکیاں سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں، جہاں فینز اسٹار جوڑی کے لیے دعاؤں اور محبت بھرے پیغامات بھیجتے نظر آ رہے ہیں۔
