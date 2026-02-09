سینیٹر فیصل واوڈا کی صدر مملکت سے ملاقات

ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلۂ خیال کیا گیا

ویب ڈیسک February 09, 2026
فوٹو اسکرین گریپ

سینیٹر فیصل واوڈا نے صدر مملکت آصف علی زرداری سے اہم ملاقات کی جس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

ایوان صدر کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق صدرِ مملکت آصف علی زرداری سے سینیٹر فیصل واوڈا کی ملاقات ہوئی جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔

ملاقات میں سینیٹر سلیم مانڈوی والا اور ڈاکٹر عاصم شریک ہوئے جبکہ صدرِ مملکت سے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماامتیاز شیخ نے بھی ملاقات کی جس میں سندھ سے متعلق امور زیرِ غور آئے۔

سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اورسینیٹر فیصل واوڈا بھی ملاقات میں شریک تھے۔ ترجمان صدر مملکت کے مطابق ملاقاتوں میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور پارلیمانی امور پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
