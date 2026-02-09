پی ٹی آئی نے بانی کی رہائی کیلیے مارچ کی تیاریاں شروع کردیں، وزیراعلیٰ کا خصوصی کنٹرینر بھی قائم

تحریک انصاف نے عید کے بعد دوسرے ہفتے میں مارچ کا فیصلہ کیا ہے، ذرائع

ویب ڈیسک February 09, 2026
تحریک انصاف نے بانی چیئرمین عمران خان کی رہائی کے لیے عید کے دوسرے ہفتے مارچ کا فیصلہ کرلیا ہے، جس کے لیےکے لیے کینٹنر بھی تیار کرلیا گیا ہے۔

تحریک انصاف کے ذرائع کے مطابق بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی نے عید کے بعد مارچ کا فیصلہ کرلیا جس کے لیے تحریک انصاف کی قیادت نے تنظیموں کو تیاری کی ہدایت کردی جبکہ رمضان سے قبل تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔

ذرائع کے مطابق احتجاجی مارچ کے لیے کینٹنر تیار کرلیا گیا جبکہ وزیراعلی خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے کنٹینر کا دورہ کیا جس پر آزادی یا موت لکھا گیا ہے۔

Express News

عمران خان کی نااہلی کیخلاف فیض آباد کے مقام پر احتجاج سے متعلق کیس کی سماعت

پی ٹی آئی ضلع پشاور کے صدر عرفان سلیم نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پارٹی نے احتجاجی مارچ کا فیصلہ کرلیا ہے،  پارٹی قیادت نے حکم دے دیا ہے کہ احتجاج کی تیاری کریں، ہمارا احتجاج پرامن ہوگا جمہوری جدوجہد کریں گے۔

انہوں نے کہا کہ پارٹی راستہ بتائے گی کہ اسلام آباد جانا ہے یا اڈیالہ جہاں کا بھی حکم ملا کارکن پہنچیں گے۔
