خواتین کی آئی ڈی بناکر بچوں کا جنسی استحصال کرنے والے گروہ کا سرغنہ پکڑا گیا

ملزم کے خلاف ریاست کی مدعیت میں ملزم کے پیکا ایکٹ سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کرلیا گیا

صالح مغل February 10, 2026
نیشنل سائبر کرائم انوسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) نے آن لائن چائلڈ گُرومنگ اور جنسی استحصال میں ملوث گروہ کا سراغ لگا سرگرم ملزم کوگرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا۔

این سی سی آئی اے کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق ملزم کے خلاف ریاست کی مدعیت میں ملزم کے پیکا ایکٹ سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کرلیا گیا۔

ترجمان این سی سی آئی اے کا کہنا تھا کہ ملزم تیمور محمود  پر بچوں کے جنسی استحصال کے سنگین الزامات ہیں جو سوشل میڈیا پر جعلی خواتین اکاؤنٹس بنا کر بچوں کو پھنساتا اور اعتماد حاصل کر کے کمسن بچوں سے نازیبا تصاویر اور ویڈیوز حاصل کرتا تھا۔

اس حوالے سے نیشنل سینٹر فارمسنگ اینڈ ایکسپلوئٹڈ چلڈرن کی متعدد رپورٹس بھی موصول ہوئیں اور سائبر ٹپ لائن رپورٹس سے مسلسل جرائم کا پیٹرن ثابت ہوا۔

ملزم کے قبضے سے بچوں کے جنسی استحصال پر مبنی بڑی مقدار میں مواد برآمد ہوا، جس کے خلاف پیکا ایکٹ اور تعزیرات پاکستان کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی گی ہے جسکے دوران مزید انکشافات کی توقع ہے۔
