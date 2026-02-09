ٹی 20 ورلڈ کپ: جنوبی افریقا نے کینیڈا کو 57 رنز سے ہرا دیا

جنوبی افریقا کے دیے گئے 214 رنز کے ہدف کے تعاقب میں کینیڈا کی ٹیم مقررہ اوورز میں 156 رنز ہی بناسکی

ویب ڈیسک February 10, 2026
ٹی 20 ورلڈ کپ 2026 کے نویں میچ میں جنوبی افریقا نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کینیڈا کو باآسانی 57 رنز سے ہرا دیا۔

احمد آباد میں کھیلے گئے میچ کے دوران جنوبی افریقا کی جانب سے دیے گئے 214 رنز کے ہدف کے تعاقب میں کینیڈا کی ٹیم مقررہ اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 156 رنز ہی بناسکی۔ کینیڈا کی جانب سے نوینت دھلیوال نے 64 رنز کی مزاحمتی اننگز کھیلی تاہم وہ ٹیم کو شکست سے نہ بچاسکے، ہرش ٹھاکر 33 رنز کے ساتھ نمایاں رہے جبکہ کپتان دلپریت باجوہ صفر پر آؤٹ ہوگئے۔

جنوبی افریقا کے بولرز نے شاندار کارکردگی دکھائی، لونگی نگیدی نے چار وکٹیں حاصل کر کے میچ کے بہترین کھلاڑی کا اعزاز اپنے نام کیا۔ مارکو جینسن نے دو جبکہ کگیسو ربادا اور کوربن بوش نے ایک، ایک وکٹ حاصل کی۔

اس سے قبل جنوبی افریقا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 213 رنز بنائے اور کینیڈا کو جیت کے لیے 214 رنز کا ہدف دیا۔ جنوبی افریقا کے کپتان ایڈن مارکرم نے 59 رنز کی اننگز کھیلی، ڈیوڈ ملر 39 اور ٹرسٹن اسٹبس 34 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔

کینیڈا کی جانب سے انش پٹیل نے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تاہم ان کی کوششیں ٹیم کو شکست سے نہ بچاسکیں۔

 
