خیبرپختونخوا حکومت کا کم آمدنی والے خاندانوں کو رمضان پیکج دینے کا فیصلہ

صوبائی کابینہ کے اجلاس میں آج منظوری دی جائے گی، وزیراعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس آج ہوگا

ویب ڈیسک February 10, 2026
facebook whatsup
فوٹو انٹرنیٹ

خیبرپختونخوا حکومت نے کم آمدنی والے گھرانوں کو رمضان پیکج دینے کا فیصلہ کیا ہے  جس کی منظوری آج ملنے کی توقع ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کی زیر صدارت خیبرپختونخوا کابینہ کا اجلاس آج ہوگا جس کا ایجنڈا جاری کردیا گیا ہے۔

 اجلاس کے لیے جاری ایجنڈے میں ضلع ٹانک میں نئی تحصیل “ٹانک ٹو” کے قیام کی منظوری بھی شامل کرلی گئی ہے جبکہ مقامی حکومتوں کے آئندہ انتخابات کی تیاریوں  اور حلقہ بندی کے شیڈول میں توسیع کی کے حوالے سے غور کیا جائے گا۔

اجلاس کیلیے 30 رکنی ایجںڈا جاری کردیا گیا ہے، جس کے مطابق حکومت نے رمضان المبارک میں کم آمدنی والے گھرانوں کیلئے رمضان سپورٹ پیکج 2026 کی منظوری دی جائے گی۔

اس کے علاوہ قرآن بورڈ کی ازسرنو تشکیل نو کی منظوری کا معاملہ کابینہ اجلاس میں زیر غور لایا جائے گا۔

نیشنل کمیشن برائے اقلیتی حقوق کے ارکان کی تقرری کا معاملہ بھی ایجنڈا میں شامل ہے جبکہ لیویز شہداء کے لواحقین کیلئے 385 ملین روپے اضافی گرانٹ کی منظوری، جنوبی اضلاع میں پولیس انفراسٹرکچر منصوبوں کیلئے اضافی فنڈز کی منظوری کو بھی ایجنڈے کا حصہ بنایا گیا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی میں رمضان المبارک کے دوران گراں فروشی روکنے کیلیے بڑے فیصلے

Express News

کراچی میں رمضان المبارک کے دوران موسم کیسا رہے گا؟

Express News

رمضان المبارک؛ پاکستان میں صدقہ فطر اور فدیہ صوم کا نصاب جاری

ضلع ٹانک میں نئی تحصیل ’’ٹانک ٹو‘‘ کے قیام، خیبرپختونخوا پبلک سروس کمیشن کو مضبوط بنانے کیلئے اقدامات بھی ایجنڈا کا حصہ ہیں جبکہ ملازمین کے اولڈ ایج بینیفٹس ادارے کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی ازسرنو تشکیل ڈی ایچ کیو ٹیچنگ اسپتال ڈی آئی خان کیلئے 1 ارب 49 کروڑ 80 لاکھ روپے اضافی گرانٹ کی منظوری بھی دیے جانے کا امکان ہے۔

صوبے میں طبی علاج کیلیے 9 کیسز میں مالی معاونت کی منظوری، نوشہرہ میں کیٹگری ڈی اسپتال کی اپ گریڈیشن منصوبے کی لاگت میں اضافے کی منظوری، ایبٹ آباد میں قائم گورنمنٹ ہائی اسکول جھنگی کیلئے زمین منتقلی کی منظوری بھی دی جائے گی۔

خیبرپختونخوا میں آن لائن تعلیم (ٹیلی تعلیم) پائلٹ منصوبے کی لاگت بڑھانے کی تجویز،  صوبے کے 958 ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں میں آئی ٹی لیبز فعال بنانے کا منصوبہ،  اقتصادی زونز میں قائم صنعتوں کیلئے اربن پراپرٹی ٹیکس میں چھوٹ کی تجویزایجنڈے میں شامل ہے۔

اس کے علاوہ الیکٹرک بس ڈپو کی تعمیر کیلئے سرکاری زمین منتقل کرنے کی منظوری کا معاملہ بھی اجلاس میں زیر غور لایا جائے گا جبکہ ترکی میں کنگ آف کنگز کک باکسنگ چیمپئن شپ کیلئے 15 لاکھ روپے مالی معاونت کی درخواست بھی زیر غور لائی جائے گیْ

خیبرپختونخوا کالاش میرج بل 2025 ، ہندو میرج (خیبرپختونخوا) ترمیمی بل 2025  کو ابھی ایجنڈے میں شامل کیا گیا ہے، ضلع خیبر کی تحصیل باڑہ میں فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ کی تعمیر کا منصوبہ، مردان میں قبرستان کیلئے زمین کے حصول کی ادائیگی،  مقامی حکومتوں کے آئندہ انتخابات کی تیاریوں پر غور، حد بند،  ٹوبیکو ڈویلپمنٹ سیس میں کنٹریکٹر کی جانب سے پرفارمنس گارنٹی نہ دینے کا معاملہ، خواتین کو بااختیار بنانے کی پالیسی 2026 تا 2030 کا مسودہ کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عائزہ خان اور دانش تیمور کی عمرہ ادائیگی، مقدس مقامات پر لی گئی تصاویر وائرل

عائزہ خان اور دانش تیمور کی عمرہ ادائیگی، مقدس مقامات پر لی گئی تصاویر وائرل

 Feb 09, 2026 09:41 PM |
پرویز مشروف کی نواسی کی شادی میں ماہرہ خان اور شہریار منور کی ڈانس ویڈیو وائرل

پرویز مشروف کی نواسی کی شادی میں ماہرہ خان اور شہریار منور کی ڈانس ویڈیو وائرل

 Feb 09, 2026 06:52 PM |
وکلا کو غنڈہ کہنے پر اداکارہ مشی خان مشکل میں پھنس گئیں

وکلا کو غنڈہ کہنے پر اداکارہ مشی خان مشکل میں پھنس گئیں

 Feb 09, 2026 04:34 PM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی نے بانی کی رہائی کیلیے مارچ کی تیاریاں شروع کردیں، وزیراعلیٰ کا خصوصی کنٹرینر بھی قائم

Express News

قومی اسمبلی میں ترلائی دھماکے کے خلاف مذمتی قرارداد کثرت رائے سے منظور

Express News

کراچی میں ٹریفک حادثات میں 6 افراد جاں بحق، ڈمپر سے 2 نوجوان مارے گئے، 1 شدید زخمی

Express News

سینیٹر فیصل واوڈا کی صدر مملکت سے ملاقات

Express News

روات، فیکٹری میں لگنے والی آگ بے قابو، پوری عمارت کو لپیٹ میں لے لیا

Express News

سینٹرل جیل کراچی کے اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ کا مبینہ طور پر نشے کی حالت میں شہریوں پر تشدد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو