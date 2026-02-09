خیبرپختونخوا حکومت نے کم آمدنی والے گھرانوں کو رمضان پیکج دینے کا فیصلہ کیا ہے جس کی منظوری آج ملنے کی توقع ہے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کی زیر صدارت خیبرپختونخوا کابینہ کا اجلاس آج ہوگا جس کا ایجنڈا جاری کردیا گیا ہے۔
اجلاس کے لیے جاری ایجنڈے میں ضلع ٹانک میں نئی تحصیل “ٹانک ٹو” کے قیام کی منظوری بھی شامل کرلی گئی ہے جبکہ مقامی حکومتوں کے آئندہ انتخابات کی تیاریوں اور حلقہ بندی کے شیڈول میں توسیع کی کے حوالے سے غور کیا جائے گا۔
اجلاس کیلیے 30 رکنی ایجںڈا جاری کردیا گیا ہے، جس کے مطابق حکومت نے رمضان المبارک میں کم آمدنی والے گھرانوں کیلئے رمضان سپورٹ پیکج 2026 کی منظوری دی جائے گی۔
اس کے علاوہ قرآن بورڈ کی ازسرنو تشکیل نو کی منظوری کا معاملہ کابینہ اجلاس میں زیر غور لایا جائے گا۔
نیشنل کمیشن برائے اقلیتی حقوق کے ارکان کی تقرری کا معاملہ بھی ایجنڈا میں شامل ہے جبکہ لیویز شہداء کے لواحقین کیلئے 385 ملین روپے اضافی گرانٹ کی منظوری، جنوبی اضلاع میں پولیس انفراسٹرکچر منصوبوں کیلئے اضافی فنڈز کی منظوری کو بھی ایجنڈے کا حصہ بنایا گیا ہے۔
ضلع ٹانک میں نئی تحصیل ’’ٹانک ٹو‘‘ کے قیام، خیبرپختونخوا پبلک سروس کمیشن کو مضبوط بنانے کیلئے اقدامات بھی ایجنڈا کا حصہ ہیں جبکہ ملازمین کے اولڈ ایج بینیفٹس ادارے کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی ازسرنو تشکیل ڈی ایچ کیو ٹیچنگ اسپتال ڈی آئی خان کیلئے 1 ارب 49 کروڑ 80 لاکھ روپے اضافی گرانٹ کی منظوری بھی دیے جانے کا امکان ہے۔
صوبے میں طبی علاج کیلیے 9 کیسز میں مالی معاونت کی منظوری، نوشہرہ میں کیٹگری ڈی اسپتال کی اپ گریڈیشن منصوبے کی لاگت میں اضافے کی منظوری، ایبٹ آباد میں قائم گورنمنٹ ہائی اسکول جھنگی کیلئے زمین منتقلی کی منظوری بھی دی جائے گی۔
خیبرپختونخوا میں آن لائن تعلیم (ٹیلی تعلیم) پائلٹ منصوبے کی لاگت بڑھانے کی تجویز، صوبے کے 958 ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں میں آئی ٹی لیبز فعال بنانے کا منصوبہ، اقتصادی زونز میں قائم صنعتوں کیلئے اربن پراپرٹی ٹیکس میں چھوٹ کی تجویزایجنڈے میں شامل ہے۔
اس کے علاوہ الیکٹرک بس ڈپو کی تعمیر کیلئے سرکاری زمین منتقل کرنے کی منظوری کا معاملہ بھی اجلاس میں زیر غور لایا جائے گا جبکہ ترکی میں کنگ آف کنگز کک باکسنگ چیمپئن شپ کیلئے 15 لاکھ روپے مالی معاونت کی درخواست بھی زیر غور لائی جائے گیْ
خیبرپختونخوا کالاش میرج بل 2025 ، ہندو میرج (خیبرپختونخوا) ترمیمی بل 2025 کو ابھی ایجنڈے میں شامل کیا گیا ہے، ضلع خیبر کی تحصیل باڑہ میں فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ کی تعمیر کا منصوبہ، مردان میں قبرستان کیلئے زمین کے حصول کی ادائیگی، مقامی حکومتوں کے آئندہ انتخابات کی تیاریوں پر غور، حد بند، ٹوبیکو ڈویلپمنٹ سیس میں کنٹریکٹر کی جانب سے پرفارمنس گارنٹی نہ دینے کا معاملہ، خواتین کو بااختیار بنانے کی پالیسی 2026 تا 2030 کا مسودہ کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔