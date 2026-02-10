تازہ ترین رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کمپنی ایپل ایک نیا، نسبتاً سستا آئی فون اور سِری کا بہتر ورژن جلد متعارف کرانے جا رہی ہے۔ نئے ورژن میں موجودہ ورژن کی خامیوں کو بہتر کر کے پیش کیا جائے گا۔
کمپنی کی جانب سے آئی فون 17 ای لانچ کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، جو گزشتہ سال متعارف کرائے گئے آئی فون 16 وی کے بعد آئے گا۔ آئی فون 16 ای ایپل فون کا کم قیمت ماڈل تھا، جس میں پرانا ہارڈویئر استعمال کر کے قیمت کم رکھی گئی تھی۔
بلومبرگ کے مطابق نئے آئی فون 17 ای میں زیادہ طاقتور پروسیسر دیا جائے گا، جو مکمل قیمت والے آئی فون 17 جیسا ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ اس میں ایپل کے اپنے تیار کردہ سیلولر اور وائی فائی چپس بھی شامل ہوں گی۔
رپورٹ کے مطابق، کم قیمت آئی فون ماڈلز میں پہلی بار وائرلیس میگ سیف (MagSafe) چارجنگ کی سہولت بھی دی جائے گی۔
اسی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نئے آئی فون کی قیمت 599 ڈالر یا 599 پاؤنڈ ہی رہے گی، یعنی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔