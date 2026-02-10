پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلہ کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر

9 واں بین الاقوامی پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ (PATS) مقابلہ 9 فروری 2026 کو کھاریاں میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔
اختتامی تقریب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ٹیم اسپرٹ کمپیٹیشن 60 گھنٹے طویل گشتی مشق ہے جسے حصہ لینے والی ٹیموں کے درمیان اختراعی خیالات، حکمت عملی کے تجربات اور بہترین طریقوں کے تبادلے کے ذریعے پیشہ ورانہ فوجی مہارتوں کو بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
گزشتہ برسوں کے دوران، PATS ایک باوقار اور انتہائی مسابقتی فوجی مشق میں تبدیل ہوئی ہے، جو حصہ لینے والے ممالک کے درمیان پیشہ ورانہ مہارت اور باہمی سیکھنے کو فروغ دینے کے لیے پہچانی جاتی ہے۔
اس سال مقابلے میں بحرین، بنگلا دیش، بیلاروس، مصر، عراق، اردن، مملکت سعودی عرب، ملائیشیا، مالدیپ، مراکش، نیپال، قطر، سری لنکا، ترکی، امریکا اور ازبکستان سمیت 19 ممالک سے وسیع پیمانے پر شرکت کی گئی۔ مشق میں انڈونیشیا، میانمار اور تھائی لینڈ نے بطور مبصر شرکت کی۔ ایونٹ میں پاک فوج اور پاک بحریہ کی 16 ملکی ٹیموں کے ساتھ ساتھ پاک فضائیہ کے مبصرین نے بھی شرکت کی۔
اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، عاصم منیر نے تمام حصہ لینے والی ٹیموں کو ان کی غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت، جسمانی اور ذہنی برداشت، آپریشنل قابلیت اور مشق کے دوران دکھائے گئے اعلیٰ حوصلے کی تعریف کی۔
انہوں نے اجتماعی تیاریوں کو بڑھانے اور جدید جنگ کے ابھرتے ہوئے کردار کو اپنانے کے لیے اس طرح کی کثیر القومی مصروفیات کی اہمیت پر زور دیا۔
پاک فوج کی بنیادی اقدار کی توثیق کرتے ہوئے، فیلڈ مارشل نے "کردار، جرات اور قابلیت" کے پائیدار سپاہی کے اوصاف پر زور دیا، جو پاکستانی فوجیوں کی طرف سے مسلسل دکھائی دیتے ہیں، خاص طور پر دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں۔
اختتام کی فیلڈ مارشل نے مقابلے کے نمایاں شرکاء کو ایوارڈز پیش کیے۔ عاصم منیر نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررازم سینٹر پبی میں متفرق تربیتی سرگرمیوں کا بھی مشاہدہ کیا جس میں نئے قائم کردہ ٹیکٹیکل سمیلیٹر کا دورہ بھی شامل ہے۔
آرمی چیف نے فوجیوں اور تکنیکی ٹیم کی کوششوں کی تعریف کی اور روایتی تربیتی طریقوں کی تکمیل کے لیے سمیلیٹر پر مبنی تربیت کی اہمیت پر زور دیا۔