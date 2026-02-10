راولپنڈی؛ گلی محلوں میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کیخلاف عدالت میں نئی درخواست دائر

راولپنڈی میں گلی محلوں میں لاؤڈ اسپیکر، میگافون کے ذریعے اشیاء فروخت اور بھیک مانگنے کیخلاف عدالت میں نئی درخواست دائر کی گئی ہے۔
تفصیلات کے مطابق عدالتی حکم پر عملدرآمد کے لئے سیشن عدالت راولپنڈی میں نئی درخواست دائر کی گئی۔
درخواست کے متن میں کہا گیا کہ عدالتی پابندی حکم پر کوئی تھانہ عملدرآمد نہیں کر رہا۔ عدالت نے 6 جنوری پابندی لگائی آج تک عمل نہیں ہوا۔ صبح 8 بجے سے رات 12 بجے تک اسپیکر میگا فون پر سبزی پھل اشیاء فروخت کی جارہی ہیں۔
درخواست میں کہا گیا کہ اب بھکاری بھی میگا فون پر گلی محلے گھوم پھر کر بھیک مانگنے لگے ہیں۔ اکثر عبادت گاہوں میں بھی ایمپلی فائر ایکٹ پر عملدرآمد نہیں ہورہا۔
متن میں کہا گیا کہ سٹی پولیس آفیسر کو عدالت طلب کر کے ان پر پابندی حکم پر عملدرآمد آرڈر دیا جائے۔
ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج آج اس درخواست پر عملدرآمد حکم جاری کرینگے۔