امریکا میں تربیتی طیارہ مصروف شاہراہ پر گاڑیوں سے ٹکرا گیا، ویڈیو وائرل ہوگئی

واقعے کے بعد متاثرہ شاہراہ کو عارضی طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا جس سے طویل ٹریفک جام پیدا ہوا

ویب ڈیسک February 10, 2026
facebook whatsup

امریکا کی ریاست جارجیا میں ایک تربیتی چھوٹا طیارہ ہنگامی لینڈنگ کے دوران مصروف شاہراہ پر کئی گاڑیوں سے ٹکرا گیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔

پولیس کے مطابق حادثہ پیر کے روز جارجیا کے شہر گینزویل میں پیش آیا۔

حکام کا کہنا ہے کہ سنگل انجن والا تربیتی طیارہ تکنیکی خرابی کا شکار ہو گیا تھا، جس کے بعد پائلٹ نے ہنگامی طور پر سڑک پر لینڈنگ کی کوشش کی۔ پولیس کے مطابق طیارے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ واپس ہوائی اڈے تک پہنچ سکتا۔

عینی شاہدین اور وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طیارہ سڑک پر لینڈ کرنے کے بعد متعدد گاڑیوں سے ٹکرا گیا۔ پولیس کے مطابق لینڈنگ کے دوران طیارے کا دایاں بازو ایک گاڑی سے ٹکرایا، جس کے نتیجے میں فیول ٹینک الگ ہو گیا اور طیارہ مزید دو گاڑیوں سے جا ٹکرایا۔

حادثے میں ملوث افراد کو معمولی چوٹیں آئیں، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ واقعے کے بعد متاثرہ شاہراہ کو عارضی طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا جس سے طویل ٹریفک جام پیدا ہوا۔

نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ (این ٹی ایس بی) کے مطابق طیارہ گینزویل کے لی گلمر میموریل ایئرپورٹ سے کینٹن کے چیروکی کاؤنٹی ریجنل ایئرپورٹ جا رہا تھا۔ این ٹی ایس بی کا کہنا ہے کہ روانگی کے کچھ دیر بعد پائلٹ کو انجن میں خرابی کا سامنا ہوا، جس کے بعد حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

یوٹیوبر رجب بٹ کی عبوری ضمانت میں 30 مارچ تک توسیع

یوٹیوبر رجب بٹ کی عبوری ضمانت میں 30 مارچ تک توسیع

Feb 10, 2026 02:22 PM |
آفتاب اقبال کی سابقہ کو ہوسٹ لائیو پروگرام میں ماضی کو یاد کرکے رو پڑی

آفتاب اقبال کی سابقہ کو ہوسٹ لائیو پروگرام میں ماضی کو یاد کرکے رو پڑی

 Feb 10, 2026 12:09 PM |
ٹک ٹاکر علینہ عامر کی متنازع ویڈیو سے متعلق اہم پیش رفت

ٹک ٹاکر علینہ عامر کی متنازع ویڈیو سے متعلق اہم پیش رفت

 Feb 10, 2026 11:21 AM |

متعلقہ

Express News

میزائل یا طیاروں سے زیادہ قوم کی استقامت اصل طاقت ہے، آیت اللہ خامنہ ای

Express News

پنجاب لاء کالج: طالب علم نے کلاس میں لڑکی کو گولی مار کر خودکشی کرلی، ویڈیو وائرل

Express News

ایپسٹین اسکینڈل پر شہزادہ ولیم اور کیتھرین کا ردعمل سامنے آگیا

Express News

روس نے پابندیاں توڑنے کےلیے ایران کو ڈھائی ارب ڈالر نقد بھیجے، برطانوی اخبار کا دعویٰ

Express News

ایران میں ڈالر بحران پر امریکی وزیر خزانہ کا چونکا دینے والا اعتراف سامنے آگیا

Express News

’ٹو مچ‘ گانے کے مشہور برطانوی گلوکار نے لائیو اسٹریم کے دوران اسلام قبول کرلیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو