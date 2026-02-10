امریکا نے اپنے جہازوں کو ایرانی پانیوں سے دور رہنے کی وارننگ جاری کردی

یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکا اور ایران کے درمیان عمان میں بالواسطہ مذاکرات کا ایک دور مکمل ہوا ہے

ویب ڈیسک February 10, 2026
facebook whatsup

امریکا نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے امریکی پرچم بردار بحری جہازوں کے لیے نئی ہدایات جاری کرتے ہوئے انہیں ایرانی علاقائی پانیوں سے حتیٰ الامکان دور رہنے کا مشورہ دیا ہے۔

یہ ہدایات امریکی میری ٹائم ایڈمنسٹریشن کی جانب سے پیر کے روز جاری کی گئیں۔

امریکی حکام کے مطابق نئی ایڈوائزری میں جہازوں کے کپتانوں کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ایرانی فورسز کو امریکی جہازوں پر سوار ہونے کی اجازت نہ دیں۔ تاہم اگر کسی صورت ایرانی فورسز جہاز پر سوار ہو جائیں تو عملہ مزاحمت نہ کرے، کیونکہ مزاحمت نہ کرنا رضامندی تصور نہیں ہوگا۔

ہدایات میں کہا گیا ہے کہ امریکی پرچم بردار تجارتی جہاز آبنائے ہرمز سے گزرتے وقت ایران کے علاقائی سمندر سے زیادہ سے زیادہ فاصلہ رکھیں، بشرطیکہ نیویگیشن کی حفاظت متاثر نہ ہو۔ مشرق کی جانب سفر کے دوران جہازوں کو عمان کے علاقائی پانیوں کے قریب سے گزرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

ایران میں ڈالر بحران پر امریکی وزیر خزانہ کا چونکا دینے والا اعتراف سامنے آگیا

Express News

ایران معاملہ: ٹرمپ اور نیتن یاہو کی اہم ملاقات اگلے ہفتے متوقع

Express News

روس نے پابندیاں توڑنے کےلیے ایران کو ڈھائی ارب ڈالر نقد بھیجے، برطانوی اخبار کا دعویٰ

یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکا اور ایران کے درمیان عمان میں بالواسطہ مذاکرات کا ایک دور مکمل ہوا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں دونوں ممالک کے درمیان سخت بیانات اور کشیدگی میں اضافہ دیکھا گیا تھا، جس سے جنگ کے خدشات بھی پیدا ہو گئے تھے۔

آبنائے ہرمز کو دنیا کا اہم ترین تیل گزرگاہی راستہ قرار دیا جاتا ہے، جہاں سے عالمی توانائی کی بڑی مقدار منتقل ہوتی ہے۔ ماضی میں ایران، عراق جنگ، خلیج عمان میں جہازوں پر حملے اور حالیہ برسوں میں خطے کی کشیدگی نے عالمی شپنگ کو متاثر کیا ہے۔

امریکی فوج کے مطابق حال ہی میں ایرانی پاسدارانِ انقلاب نے آبنائے ہرمز میں بحری مشقیں کیں، جس پر امریکا نے ایران کو غیر محفوظ رویے سے باز رہنے کی تنبیہ کی تھی۔ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ وہ خطے میں بحری سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

یوٹیوبر رجب بٹ کی عبوری ضمانت میں 30 مارچ تک توسیع

یوٹیوبر رجب بٹ کی عبوری ضمانت میں 30 مارچ تک توسیع

Feb 10, 2026 02:22 PM |
آفتاب اقبال کی سابقہ کو ہوسٹ لائیو پروگرام میں ماضی کو یاد کرکے رو پڑی

آفتاب اقبال کی سابقہ کو ہوسٹ لائیو پروگرام میں ماضی کو یاد کرکے رو پڑی

 Feb 10, 2026 12:09 PM |
ٹک ٹاکر علینہ عامر کی متنازع ویڈیو سے متعلق اہم پیش رفت

ٹک ٹاکر علینہ عامر کی متنازع ویڈیو سے متعلق اہم پیش رفت

 Feb 10, 2026 11:21 AM |

متعلقہ

Express News

میزائل یا طیاروں سے زیادہ قوم کی استقامت اصل طاقت ہے، آیت اللہ خامنہ ای

Express News

پنجاب لاء کالج: طالب علم نے کلاس میں لڑکی کو گولی مار کر خودکشی کرلی، ویڈیو وائرل

Express News

ایپسٹین اسکینڈل پر شہزادہ ولیم اور کیتھرین کا ردعمل سامنے آگیا

Express News

روس نے پابندیاں توڑنے کےلیے ایران کو ڈھائی ارب ڈالر نقد بھیجے، برطانوی اخبار کا دعویٰ

Express News

ایران میں ڈالر بحران پر امریکی وزیر خزانہ کا چونکا دینے والا اعتراف سامنے آگیا

Express News

’ٹو مچ‘ گانے کے مشہور برطانوی گلوکار نے لائیو اسٹریم کے دوران اسلام قبول کرلیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو