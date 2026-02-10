وادی لیپہ کے سخت موسمی حالات میں بھی پاک فوج عوامی خدمت میں سرگرم عمل ہے۔
وادی لیپہ کے دشوارگزارعلاقے میں پاک فوج کے زیرنگرانی مقامی آبادی کیلئے بنایا گیا اسپتال امید کی کرن بن گیا، پاک فوج کے زیراہتمام طبی مرکز میں عوام کو بنیادی اور جدید طبی سہولیات فراہم کی جارہی ہیں۔
پاک فوج کی جانب سے اسپتال میں مقامی آبادی کو فری علاج اور معیاری ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جارہا ہے، سخت موسمی حالات اورزمینی راستوں کی بندش کے باوجود پاک فوج کا طبی عملہ عوامی خدمات میں مصروف عمل ہے۔
وادی لیپہ کے مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ پاک فوج کا اسپتال عوام کی زندگیوں کی ضمانت بن چکا ہے، بروقت علاج، فوری طبی امداد اور ہنگامی صورتحال میں دستیاب سہولیات نے کئی قیمتی جانوں کو بچایا ہے۔
وادی لیپہ کے عوام نے پاک فوج کے ڈاکٹرز سمیت طبی عملے کی قابل ستائش خدمات کو بھرپور سراہا، پاک فوج سرحدوں کی حفاظت کیساتھ ساتھ مشکل ترین حالات میں بھی عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔