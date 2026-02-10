وادی لیپہ  کے سخت موسمی حالات میں بھی پاک فوج عوامی خدمت میں سرگرم عمل

پاک فوج  کے زیراہتمام طبی مرکز میں عوام کو بنیادی اور جدید صحت سہولیات کی فراہمی جاری

ویب ڈیسک February 10, 2026
facebook whatsup

وادی لیپہ  کے سخت موسمی حالات میں بھی  پاک فوج عوامی خدمت میں سرگرم عمل ہے۔

وادی لیپہ کے دشوارگزارعلاقے میں پاک فوج  کے زیرنگرانی مقامی آبادی  کیلئے بنایا گیا اسپتال امید کی کرن بن گیا، پاک فوج  کے زیراہتمام طبی مرکز میں عوام کو بنیادی اور جدید طبی سہولیات  فراہم کی جارہی ہیں۔

پاک فوج کی جانب سے اسپتال میں مقامی  آبادی کو فری علاج اور معیاری ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جارہا ہے، سخت موسمی حالات اورزمینی راستوں کی بندش کے باوجود پاک فوج کا طبی عملہ عوامی خدمات میں مصروف عمل ہے۔

وادی لیپہ کے مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ پاک فوج کا اسپتال عوام کی زندگیوں کی ضمانت بن چکا ہے، بروقت علاج، فوری طبی امداد اور ہنگامی صورتحال میں دستیاب سہولیات نے کئی قیمتی جانوں کو بچایا ہے۔

وادی لیپہ کے عوام نے پاک فوج کے  ڈاکٹرز سمیت  طبی عملے کی قابل ستائش خدمات کو بھرپور سراہا، پاک فوج سرحدوں کی حفاظت کیساتھ ساتھ مشکل ترین حالات میں بھی عوام  کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

یوٹیوبر رجب بٹ کی عبوری ضمانت میں 30 مارچ تک توسیع

یوٹیوبر رجب بٹ کی عبوری ضمانت میں 30 مارچ تک توسیع

Feb 10, 2026 02:22 PM |
آفتاب اقبال کی سابقہ کو ہوسٹ لائیو پروگرام میں ماضی کو یاد کرکے رو پڑی

آفتاب اقبال کی سابقہ کو ہوسٹ لائیو پروگرام میں ماضی کو یاد کرکے رو پڑی

 Feb 10, 2026 12:09 PM |
ٹک ٹاکر علینہ عامر کی متنازع ویڈیو سے متعلق اہم پیش رفت

ٹک ٹاکر علینہ عامر کی متنازع ویڈیو سے متعلق اہم پیش رفت

 Feb 10, 2026 11:21 AM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی نے بانی کی رہائی کیلیے مارچ کی تیاریاں شروع کردیں، وزیراعلیٰ کا خصوصی کنٹرینر بھی قائم

Express News

قومی اسمبلی میں ترلائی دھماکے کے خلاف مذمتی قرارداد کثرت رائے سے منظور

Express News

کراچی میں ٹریفک حادثات میں 6 افراد جاں بحق، ڈمپر سے 2 نوجوان مارے گئے، 1 شدید زخمی

Express News

سینیٹر فیصل واوڈا کی صدر مملکت سے ملاقات

Express News

روات، فیکٹری میں لگنے والی آگ بے قابو، پوری عمارت کو لپیٹ میں لے لیا

Express News

سینٹرل جیل کراچی کے اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ کا مبینہ طور پر نشے کی حالت میں شہریوں پر تشدد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو