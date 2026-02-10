عمران خان سے وکیل کی ملاقات؛ اڈیالہ جیل میں کیسی تیاریاں جاری ہیں؟ تفصیلات سامنے آ گئیں

سینٹرل جیل اڈیالہ کی انتظامیہ نے ملاقات کے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔

ویب ڈیسک February 10, 2026
راولپنڈی میں سپریم کورٹ کے حکم پر فرینڈ آف کورٹ بیرسٹر سلمان صفدر آج بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کریں گے۔

جیل ذرائع کے مطابق سینٹرل جیل اڈیالہ کی انتظامیہ نے ملاقات کے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔

جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ بیرسٹر سلمان صفدر آج دوپہر 2 بجے جیل میں ملاقات کریں گے اور اس حوالے سے جیل انتظامیہ نے انہیں آگاہ کر دیا ہے۔ تاہم اس بات کا ابھی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ بیرسٹر سلمان صفدر بانی پی ٹی آئی کے کمپاؤنڈ تک جائیں گے یا نہیں۔

جیل ذرائع کے مطابق جیل انتظامیہ نے بانی پی ٹی آئی کی نگرانی پر تعینات عملے کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔

اس کے علاوہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں تین وقت چیک کرنے والے ڈاکٹروں اور طبی عملے، کھانے کو چیک کرنے والے نیوٹریشنسٹ اور میڈیکل ریکارڈ مینٹین کرنے والے عملے کو بھی مطلع کر دیا گیا ہے۔
