انڈس ڈیلٹا کا مزید 4 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ ’محفوظ جنگلات‘ قرار

سندھ کابینہ کو محکمہ جنگلات و جنگلی حیات نے انڈس ڈیلٹا کے ماحولیاتی تحفظ کے لیے ایک اہم پریزنٹیشن پیش کی

ویب ڈیسک February 10, 2026
facebook whatsup

سندھ کابینہ نے انڈس ڈیلٹا کے مزید 4 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے کو ’محفوظ جنگلات‘ قرار دے دیا۔

تفصیلات کے مطابق وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں سندھ کابینہ کو محکمہ جنگلات و جنگلی حیات نے انڈس ڈیلٹا کے ماحولیاتی تحفظ کے لیے ایک اہم پریزنٹیشن پیش کی۔

ترجمان وزیراعلیٰ سندھ نے بتایا کہ ضلع سجاول کے لاکھوں ایکڑ رقبے کو ’محفوظ جنگلات‘ قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے جس پر کابینہ نے ضلع سجاول کے 163,902 ہیکٹرز یعنی 405,002 ایکڑ پر مشتمل ساحلی (Intertidal) اراضی کو ’محفوظ جنگلات‘ قرار دینے کی منظوری دیدی۔

اسوقت انڈس ڈیلٹا کے 566,298 ہیکٹرز پہلے ہی محفوظ جنگلات قرار دیے جا چکے ہیں، جن میں ضلع ٹھٹو کا 241,374 ہیکٹر اور ضلع سجاول کا 324,924 ہیکٹر رقبہ شامل ہے۔

کنزیومر کورٹس کو ٹریفک کورٹس قرار دینے کا فیصلہ:

دوسری جانب سندھ بھر میں کنزیومر کورٹس کو ٹریفک کورٹس قرار دینے کی کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔

ای۔چالان کے فوری فیصلے کے لیے کنزیومر کورٹس کو ٹریفک کورٹس کے اختیارات ملیں گے۔ صوبائی موٹر وہیکلز ترمیمی ایکٹ 2025 میں نئی دفعہ اے 121 کے تحت فیصلہ کیا گیا۔

وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ سے مشاورت کے بعد ہر ضلع کی کنزیومر کورٹ کو ٹریفک کورٹ کا اختیار دیا جائے گا، ٹریفک جرائم کے تیز رفتار ٹرائل کے لیے نئی عدالتی عمارتوں کی فوری ضرورت نہیں رہے گی۔

نئے تھانے اور پولیس پوسٹس:

جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح اور آبادی میں تبدیلی کو مدنظر رکھتے ہوئے سندھ کابینہ نے انتظامی تبدیلیوں کی بھی منظوری دیدی ہے۔

گرہور شریف (میرپورخاص) کی پولیس پوسٹ کو مکمل پولیس اسٹیشن بنانے کی منظوری دی گئی۔ گرہور شریف پولیس پوسٹ فلنڈیوں تھانے سے 22 کلومیٹر دور ہونے کے باعث اپ گریڈ کیا گیا۔

آبادی میں اضافے اور بڑھتے جرائم کے پیش نظر نیا پولیس اسٹیشن قائم کیا گیا۔ پولیس اسٹیشن ملاک کو پولیس پوسٹ میں تبدیل کرنے کی کابینہ نے منظوری دی۔

پولیس پوسٹ ملاک اب پولیس اسٹیشن کورائی (سب ڈویژن مورو، نوشہرو فیروز)کے انتظامی کنٹرول میں کام کرے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

یوٹیوبر رجب بٹ کی عبوری ضمانت میں 30 مارچ تک توسیع

یوٹیوبر رجب بٹ کی عبوری ضمانت میں 30 مارچ تک توسیع

Feb 10, 2026 02:22 PM |
آفتاب اقبال کی سابقہ کو ہوسٹ لائیو پروگرام میں ماضی کو یاد کرکے رو پڑی

آفتاب اقبال کی سابقہ کو ہوسٹ لائیو پروگرام میں ماضی کو یاد کرکے رو پڑی

 Feb 10, 2026 12:09 PM |
ٹک ٹاکر علینہ عامر کی متنازع ویڈیو سے متعلق اہم پیش رفت

ٹک ٹاکر علینہ عامر کی متنازع ویڈیو سے متعلق اہم پیش رفت

 Feb 10, 2026 11:21 AM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی نے بانی کی رہائی کیلیے مارچ کی تیاریاں شروع کردیں، وزیراعلیٰ کا خصوصی کنٹرینر بھی قائم

Express News

قومی اسمبلی میں ترلائی دھماکے کے خلاف مذمتی قرارداد کثرت رائے سے منظور

Express News

کراچی میں ٹریفک حادثات میں 6 افراد جاں بحق، ڈمپر سے 2 نوجوان مارے گئے، 1 شدید زخمی

Express News

سینیٹر فیصل واوڈا کی صدر مملکت سے ملاقات

Express News

روات، فیکٹری میں لگنے والی آگ بے قابو، پوری عمارت کو لپیٹ میں لے لیا

Express News

سینٹرل جیل کراچی کے اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ کا مبینہ طور پر نشے کی حالت میں شہریوں پر تشدد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو