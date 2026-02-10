وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ پاکستان میں یہ مسئلہ ہے کہ یہاں ایک ادارہ تمام اداروں میں ٹانگ اڑاتا ہے اور ایک ادارہ جس کا سیاست میں کام نہیں ہے وہ سیاست بھی کرتا ہے جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں سیاسی عدم استحکام ہے۔
پشاور میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی سالانہ کانووکیشن 2026 کی تقریب منعقد ہوئی جس میں تعلیمی سال 2025 کے دوران فارغ التحصیل ہونے والے 620 طلباء و طالبات کو بی ایس سی، ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں دی گئیں۔
کانووکیشن میں 537 بی ایس سی، 38 ایم ایس سی اور 4 پی ایچ ڈی کی ڈگریاں دی گئیں جبکہ مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے 22 طلباء و طالبات کو گولڈ میڈلز سے نوازا گیا۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کامیاب طلباء و طالبات اور ان کے والدین کو مبارکباد دی۔
انہوں نے کہا کہ پرانے کورسز بے روزگاروں کی فوج پیدا کر رہے تھے تاہم اب جدید سائنسی کورسز اور نئے مضامین متعارف کرانے سے طلباء کو فارغ التحصیل ہونے سے پہلے ہی نوکریاں مل رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں لیکن مواقع کم رہے ہیں۔
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ خیبر پختونخوا بدامنی کا شکار رہا اور صوبے کو ہمیشہ تجربہ گاہ بنایا گیا جس سے نوجوان متاثر ہوئے، تاہم اب ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اپیکس کمیٹی اور وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ سیکیورٹی کے حوالے سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور امن و امان کے قیام کیلئے اہم اجلاس منعقد ہو رہے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ صوبے کے عوام کے لیے اور انکی حقوق کے.لیپے ہر شخص کے ساتھ بیتونگا.
امن ہوگا تو خوشحالی آئیگی ، خوشحال ترقی یہہان آئے گی، ہم ڈرنے والے نہیں، سول انجنئرنگ کے ادارے کو الیکٹریکل ادارے میں کام نہیں کرنا چاہیے.
سہیل آفریدی نے کہا کہ بند کمروں میں عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا، باہر کے ممالک میں نوجوان جارہے ہیں صرف پٹواری یہہاں رہنگے، مہنگائی زیادہ 45 فیصد عوام پس چکی ہیں، 5300 ارب روپے کی کرپشن کی گئی ہے آئی ایم آف نے کہا ہے۔
وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا نے کہا کہ غریب عوام کے ٹیکس کے پیسوں کو کرپشن کی گئی، زبردستی انخلا پر سب خاموش، میڈیا کرپشن پرخاموش، آواز نہیں اتھائنگے تو جنازے اٹھائنگے . جنازوں سے تک گئے۔
انہوں نے کہا کہ ہم علم بغاوت اٹھائنگے، میں اپ کی حقوق کے لیے چٹان کی طرح کھڑا ہوں، جو لوگ عوام کے پیسوں سے جزیرے خرید رہے ہیں ان کےخلاف بغاوت کریں گے،وفاق نے صوبے کے جو بقایاجات روکے ہیں میں آپ کی مدد سے لیکر رہوں گا۔