راولپنڈی سگنل فری منصوبے کا 51 فیصد کام مکمل، تعمیراتی سرگرمیاں تیز

پیش رفت کا جائزہ اجلاس صوبائی وزیر مواصلات ملک صہیب احمد بھرتھ کی زیر صدارت منعقد ہوا،

ویب ڈیسک February 10, 2026
راولپنڈی میں 25 کلومیٹر طویل سگنل فری منصوبے پر پیش رفت تیزی سے جاری ہے اور اب تک 51 فیصد تعمیراتی کام محض 50 دنوں میں مکمل کر لیا گیا ہے۔ منصوبے کے تحت 9 انڈر پاسز اور 3 فلائی اوورز پر دن رات کام جاری ہے۔

اس منصوبے کی پیش رفت کا جائزہ اجلاس صوبائی وزیر مواصلات ملک صہیب احمد بھرتھ کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں محکمہ سی اینڈ ڈیبلیو کے افسران نے بریفنگ دی، جبکہ راولپنڈی سے متعلقہ افسران نے آن لائن شرکت کی۔

صوبائی وزیر نے بتایا کہ یہ منصوبہ 30 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ایکسپریس وے سے پشاور روڈ تک سگنل فری کوریڈور پر بھرپور انداز میں کام جاری ہے۔

ملک صہیب احمد بھرتھ نے کہا کہ راولپنڈی میں اسمارٹ انفراسٹرکچر کی تعمیر سے اربن موبیلٹی کے مسائل میں نمایاں کمی آئے گی اور ٹریفک کا بہاؤ بہتر ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ محکمہ ہائی وے اپریل تک منصوبہ مکمل کرنے کے لیے شب و روز کوشاں ہے۔

اجلاس میں صوبائی وزیر کو ضلع راجن پور میں شاہراہوں کی تعمیر سے متعلق بھی بریفنگ دی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ گزشتہ دو سال میں راجن پور میں 12 ارب روپے کی لاگت سے 72 سڑکیں تعمیر کی گئی ہیں۔

صوبائی وزیر مواصلات نے کہا کہ پنجاب تعمیر و ترقی کی راہ پر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور عوام کو جدید سفری سہولیات کی فراہمی حکومت کی ترجیح ہے۔
