تمام ممالک طالبان کے ساتھ معمول کے تعلقات نہ رکھیں، ملالہ یوسف زئی

نوبیل انعام یافتہ پاکستانی ملالہ یوسفزئی نے ایک اور اعزاز اپنے نام کرلیا

ویب ڈیسک February 10, 2026
نوبیل انعام یافتہ پاکستانی ملالہ یوسفزئی نے کہا ہے کہ طالبان کا لڑکیوں کو تعلیم سے روکنا اسلام کے پیغام کے خلاف ہے اور تمام ممالک کو چاہیے کہ وہ طالبان کے ساتھ معمول کے تعلقات نہ رکھیں بلکہ انسانی حقوق کی بنیاد پر دباؤ بڑھائیں۔

آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیڈی مارگریٹ ہال میں سابق وزیراعظم بے نظیر بھٹو کے بعد ملالہ یوسفزئی کی تصویر بھی آویزاں کردی گئی جس کے لیے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔

اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ طالبان لڑکیوں اور خواتین کو بنیادی حقوق سے محروم کر رہے ہیں اور افغانستان میں تعلیم پر پابندی ایک خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے۔

ملالہ نے کہا کہ افغان لڑکیاں اب بھی خفیہ اور آن لائن تعلیم کے ذریعے ہمت سے آگے بڑھ رہی ہیں اور وہ ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ بے نظیر بھٹو دنیا بھر کی خواتین کے لیے ایک مثال ہیں۔

پورٹریٹ کے اسپانسر حامد اسماعیل کے مطابق آکسفورڈ جیسی پروقار یونیورسٹی میں ملالہ کی تصویر کا آویزاں ہونا نہ صرف ملالہ بلکہ پاکستان کے لیے بھی باعثِ فخر ہے، ملالہ کے والدین نے بھی اس اعزاز پر شکر اور خوشی کا اظہار کیا۔
