گولیمار میں گھر میں تشدد سے خاتون جاں بحق

اس کی بیوی کو نامعلوم افراد نے تشدد کا نشانہ بنایا، شوہر راشد علی

ویب ڈیسک February 10, 2026
facebook whatsup

کراچی میں گولیمار کے علاقے میں ایک گھر میں تشدد سے خاتون جاں بحق ہوگئی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق رضویہ تھانے کے علاقے گولیمار نمبر ایک حیدری مسجد والی گلی میں واقع مکان نمبر ای 405  سے خاتون کی تشدد زدہ لاش ملی ہے۔

خاتون کی لاش ایدھی ایمبولینس کے ذریعے سول اسپتال منتقل کی گئی جہاں مقتولہ خاتون کی شناخت 25 سالہ کنزا زوجہ راشد کے نام سے کی گئی۔

ایس ایچ او رضویہ بشارت کے مطابق مقتولہ خاتون نے شوہر راشد علی نے پولیس کو اطلاع دی کہ اس کی اہلیہ کو نامعلوم افراد کی جانب سے شدید تشدد کا نشانہ بنا گیا ہے اور وہ اپنی اہلیہ کو نیم بہیوشی کی حالت میں سول اسپتال لیکر پہنچا جہاں اس کی بیوی دوران علاج دم توڑ گئی۔

اطلاع ملنے پر بعد پولیس نے خاتون کے شوہر کے بیان کی روشنی میں قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے ۔

ابتدائی تفتیش کے مطابق مقتولہ خاتون کے سر پر زخم اور تشدد کے نشان پائے گیے ہیں، جبکہ واقعے کے تمام پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے۔ ایس ایس پی سینٹرل ڈاکٹر عمران کے مطابق اسپتال انتظامیہ کی جانب سے خاتون کی ہلاکت کی اطلاع پولیس کو ملی۔

پولیس اسپتال پہنچی تو خاتون کی تشدد زدہ لاش موجود تھی۔ خاتون کے شوہر راشد علی نے بتایا کہ وہ گھر سے باہر تھا۔ گھر پہنچا تو اس کی بیوی شدید زخمی حالت میں تھی۔ 

شوہر راشد علی کے مطابق اس کی بیوی کو نامعلوم افراد نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ شدید زخمی حالت میں وہ بیوی کو لے کر ہسپتال پہنچا جہاں وہ دوران علاج دم توڑ گئی۔ مقتولہ کے شوہر سے مزید تحقیقات بھی کی جارہی ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

یوٹیوبر رجب بٹ کی عبوری ضمانت میں 30 مارچ تک توسیع

یوٹیوبر رجب بٹ کی عبوری ضمانت میں 30 مارچ تک توسیع

Feb 10, 2026 02:22 PM |
آفتاب اقبال کی سابقہ کو ہوسٹ لائیو پروگرام میں ماضی کو یاد کرکے رو پڑی

آفتاب اقبال کی سابقہ کو ہوسٹ لائیو پروگرام میں ماضی کو یاد کرکے رو پڑی

 Feb 10, 2026 12:09 PM |
ٹک ٹاکر علینہ عامر کی متنازع ویڈیو سے متعلق اہم پیش رفت

ٹک ٹاکر علینہ عامر کی متنازع ویڈیو سے متعلق اہم پیش رفت

 Feb 10, 2026 11:21 AM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی نے بانی کی رہائی کیلیے مارچ کی تیاریاں شروع کردیں، وزیراعلیٰ کا خصوصی کنٹرینر بھی قائم

Express News

قومی اسمبلی میں ترلائی دھماکے کے خلاف مذمتی قرارداد کثرت رائے سے منظور

Express News

کراچی میں ٹریفک حادثات میں 6 افراد جاں بحق، ڈمپر سے 2 نوجوان مارے گئے، 1 شدید زخمی

Express News

سینیٹر فیصل واوڈا کی صدر مملکت سے ملاقات

Express News

روات، فیکٹری میں لگنے والی آگ بے قابو، پوری عمارت کو لپیٹ میں لے لیا

Express News

سینٹرل جیل کراچی کے اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ کا مبینہ طور پر نشے کی حالت میں شہریوں پر تشدد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو