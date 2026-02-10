ایپسٹین فائلز: زبان کھولنے کیلئے گلین میکس ویل نے ٹرمپ سے معافی کی شرط رکھ دی

کانگریس نے بل اور ہلیری کلنٹن کو بھی طلب کیا ہے تاکہ ایپسٹائن سے تعلقات کے بارے میں بیان ریکارڈ کر سکیں

ویب ڈیسک February 10, 2026
facebook whatsup

امریکی کانگریس کی ہاؤس اوور سائٹ کمیٹی کے سامنے جےفری ایپسٹائن کی معاون گیسلین میکس ویل نے پیر کو سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا، تاہم ان کے وکیل نے کہا کہ اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انہیں معافی دیں تو وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔

64 سالہ میکس ویل 20 سال کی سزا کاٹ رہی ہیں، انہیں نابالغ لڑکیوں کو ایپسٹائن کے لیے فراہم کرنے کے جرم میں 2021 میں سزا دی گئی تھی۔

میکس ویل نے کمیٹی کے سامنے ویڈیو لنک کے ذریعے Fifth Amendment کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے آپ کو قصوروار ثابت کرنے سے بچانے کے لیے خاموش رہیں گی۔

ان کے وکیل ڈیوڈ مارکس نے کہا کہ اگر صدر ٹرمپ انہیں معافی دیں تو وہ عوام کے سامنے سچائی بیان کریں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹرمپ اور سابق صدر بل کلنٹن دونوں ایپسٹائن کے دوست تھے لیکن کسی جرم میں ملوث نہیں ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

امریکی کانگریس جیفری ایپسٹین کی معاون گھسلین میکسویل سے خفیہ بیان لے گی

Express News

ایپسٹین فائلز میں دلائی لامہ کا نام، روحانی پیشوا کے دفتر کی دوٹوک وضاحت سامنے آگئی

Express News

ایپسٹین اسکینڈل پر شہزادہ ولیم اور کیتھرین کا ردعمل سامنے آگیا

یہ سماعت اس وقت ہو رہی ہے جب انصاف محکمہ نے ایپسٹائن کی تحقیقات سے متعلق لاکھوں دستاویزات جاری کی ہیں، جن میں زیادہ تر معلومات محرم قرار دی گئی ہیں۔ کانگریس کے ارکان کو ان دستاویزات کے بغیر کسی روک ٹوک کے معائنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن صرف محفوظ مقامات پر۔

کچھ ارکان نے کہا کہ ان دستاویزات میں چھپائی گئی معلومات میں کئی اعلیٰ حکومتی عہدیدار اور اہم شخصیات شامل ہیں، جنہیں ایپسٹائن کے جرائم میں معاون یا شریک قرار دیا جا سکتا ہے۔

گیسلین میکس ویل واحد شخصیت ہیں جنہیں ایپسٹائن کے جرم میں سزا ملی، جبکہ جیفری ایپسٹائن 2019 میں مقدمے کے دوران جیل میں ہلاک ہو گئے تھے۔ کانگریس نے بل اور ہلیری کلنٹن کو بھی طلب کیا ہے تاکہ ایپسٹائن سے تعلقات کے بارے میں بیان ریکارڈ کر سکیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سیف علی خان کے ڈائمنڈ روبی بروچ کی قیمت جان کر مداح حیران رہ گئے

سیف علی خان کے ڈائمنڈ روبی بروچ کی قیمت جان کر مداح حیران رہ گئے

 Feb 10, 2026 06:59 PM |
’’پیار ایک ہی بار ہوتا ہے‘‘ ہانیہ عامر سے دوبارہ تعلقات کی افواہوں پر عاصم اظہر کا بیان وائرل

’’پیار ایک ہی بار ہوتا ہے‘‘ ہانیہ عامر سے دوبارہ تعلقات کی افواہوں پر عاصم اظہر کا بیان وائرل

 Feb 10, 2026 10:00 PM |
عامر خان کی اریجیت سنگھ سے ملاقات کی اصل وجہ سامنے آگئی

عامر خان کی اریجیت سنگھ سے ملاقات کی اصل وجہ سامنے آگئی

 Feb 10, 2026 06:29 PM |

متعلقہ

Express News

میزائل یا طیاروں سے زیادہ قوم کی استقامت اصل طاقت ہے، آیت اللہ خامنہ ای

Express News

پنجاب لاء کالج: طالب علم نے کلاس میں لڑکی کو گولی مار کر خودکشی کرلی، ویڈیو وائرل

Express News

ایپسٹین اسکینڈل پر شہزادہ ولیم اور کیتھرین کا ردعمل سامنے آگیا

Express News

روس نے پابندیاں توڑنے کےلیے ایران کو ڈھائی ارب ڈالر نقد بھیجے، برطانوی اخبار کا دعویٰ

Express News

ایران میں ڈالر بحران پر امریکی وزیر خزانہ کا چونکا دینے والا اعتراف سامنے آگیا

Express News

’ٹو مچ‘ گانے کے مشہور برطانوی گلوکار نے لائیو اسٹریم کے دوران اسلام قبول کرلیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو