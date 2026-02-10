ایپسٹین فائلز: زبان کھولنے کیلئے گلین میکس ویل نے ٹرمپ سے معافی کی شرط رکھ دی

امریکی کانگریس کی ہاؤس اوور سائٹ کمیٹی کے سامنے جےفری ایپسٹائن کی معاون گیسلین میکس ویل نے پیر کو سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا، تاہم ان کے وکیل نے کہا کہ اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انہیں معافی دیں تو وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔
64 سالہ میکس ویل 20 سال کی سزا کاٹ رہی ہیں، انہیں نابالغ لڑکیوں کو ایپسٹائن کے لیے فراہم کرنے کے جرم میں 2021 میں سزا دی گئی تھی۔
میکس ویل نے کمیٹی کے سامنے ویڈیو لنک کے ذریعے Fifth Amendment کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے آپ کو قصوروار ثابت کرنے سے بچانے کے لیے خاموش رہیں گی۔
ان کے وکیل ڈیوڈ مارکس نے کہا کہ اگر صدر ٹرمپ انہیں معافی دیں تو وہ عوام کے سامنے سچائی بیان کریں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹرمپ اور سابق صدر بل کلنٹن دونوں ایپسٹائن کے دوست تھے لیکن کسی جرم میں ملوث نہیں ہیں۔
یہ سماعت اس وقت ہو رہی ہے جب انصاف محکمہ نے ایپسٹائن کی تحقیقات سے متعلق لاکھوں دستاویزات جاری کی ہیں، جن میں زیادہ تر معلومات محرم قرار دی گئی ہیں۔ کانگریس کے ارکان کو ان دستاویزات کے بغیر کسی روک ٹوک کے معائنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن صرف محفوظ مقامات پر۔
کچھ ارکان نے کہا کہ ان دستاویزات میں چھپائی گئی معلومات میں کئی اعلیٰ حکومتی عہدیدار اور اہم شخصیات شامل ہیں، جنہیں ایپسٹائن کے جرائم میں معاون یا شریک قرار دیا جا سکتا ہے۔
گیسلین میکس ویل واحد شخصیت ہیں جنہیں ایپسٹائن کے جرم میں سزا ملی، جبکہ جیفری ایپسٹائن 2019 میں مقدمے کے دوران جیل میں ہلاک ہو گئے تھے۔ کانگریس نے بل اور ہلیری کلنٹن کو بھی طلب کیا ہے تاکہ ایپسٹائن سے تعلقات کے بارے میں بیان ریکارڈ کر سکیں۔