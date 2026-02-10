راکھی ساونت کی جیا بچن پر تنقید، امیتابھ کو ریکھا سے شادی کا مشورہ

اتنی دولت ہونے کے باوجود جیا بچن کو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں، راکھی ساونت کی تنقید

ویب ڈیسک February 10, 2026
بالی ووڈ کی متنازع اور بولڈ اداکارہ راکھی ساونت نے جیا بچن پر تنقید کرتے ہوئے امیتابھ بچن کو ریکھا سے دوسری شادی کا مشورہ دیا ہے۔

اپنے متنازع بیانات کےلیے مشہور اداکارہ راکھی ساونت ایک بار پھر سوشل میڈیا پر موضوعِ بحث بن گئی ہیں۔ بھارتی میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو کے دوران امیتابھ بچن، جیا بچن اور ریکھا سے متعلق ان کے تبصروں کی ویڈیو کلپ وائرل ہو رہی ہے جس نے صارفین کو حیران بھی کیا اور بحث میں بھی ڈال دیا۔

ویڈیو کلپ میں راکھی ساونت نے کہا کہ وہ امیتابھ بچن کو مشورہ دیں گی کہ وہ اداکارہ ریکھا سے دوسری شادی کرلیں، کیونکہ آج کل دو شادیوں کا رجحان چل رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ امیتابھ بچن نے جیا بچن کا انتخاب کیوں کیا اور ریکھا کو کیوں نہیں چنا؟

راکھی نے جیا بچن کے لباس پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اتنی دولت مند ہونے کے باوجود وہ اچھے کپڑے نہیں پہنتیں، یہاں تک کہ انہوں نے شلوار قمیض کے حوالے سے بھی طنزیہ جملہ کہہ دیا۔ گفتگو کے دوران انہوں نے جیا بچن کو اپنی سالگرہ پر بلانے اور تحفے میں اچھا لباس دینے کی پیشکش بھی کی۔

اداکارہ نے بات کو یہیں نہیں روکا بلکہ جیا بچن کو بالوں میں رنگ لگوانے اور چہرے پر بوٹاکس کروانے کا مشورہ بھی دے ڈالا۔ راکھی کا کہنا تھا کہ اگر انہیں کبھی امیتابھ بچن کے لیے جیا اور ریکھا میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو وہ ریکھا کو چنیں گی۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

راکھی ساونت کے یہ بیانات سامنے آتے ہی سوشل میڈیا پر صارفین کی جانب سے ملا جلا ردعمل دیکھنے میں آ رہا ہے، جہاں کچھ لوگ اسے محض تفریح قرار دے رہے ہیں جبکہ کئی افراد اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں۔
