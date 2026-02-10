سپریم کورٹ کے حکم پر فرینڈ آف دی کورٹ سلمان صفدر کی عمران خان سے طویل ملاقات

میں تین گھنٹے بعد باہر آیا ہوں عمران خان تک مکمل رسائی دی گئی، بیرسٹر سلمان صفدر کی اڈیالہ کے باہر میڈیا سے گفتگو

ویب ڈیسک February 10, 2026
سپریم کورٹ کی جانب سے فرینڈ آف دی کورٹ مقرر کیے جانے والے بانی پی ٹی آئی کے وکیل ایڈوکیٹ سلمان صفدر نے عمران خان سے ملاقات کرلی۔

سپریم کورٹ کے حکم پر عمران خان سے ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر سلمان نے میڈیا سے مختصر گفتگو کی۔

انہوں نے کہا کہ عدالتی حکم کے مطابق خان صاحب تک مکمل رسائی دی گئی، پورٹ سپریم کورٹ میں داخل کرانے تک مناسب نہیں کچھ کہوں گا۔

انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں تین گھنٹے کے بعد باہر آیا ہوں۔ سلمان صفدر نے کہا کہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے۔

سپریم کورٹ: سلمان صفدر فرینڈ آف دی کورٹ مقرر، عمران خان سے ملاقات کرکے رپورٹ دینے کی ہدایت

سائفر کیس میں اہم پیش رفت؛ عمران خان سے فوری ملاقات کی درخواست مسترد

اس سے قبل سپریم کورٹ نے ایڈووکیٹ سلمان صفدر کو فرینڈ آف دی کورٹ مقرر کرتے ہوئے عمران خان کی جیل میں حالت سے متعلق رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی تھی۔

بانی پی ٹی آئی سے وکلا کی ملاقات کے لیے دائر درخواست پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی۔

سپریم کورٹ کی جانب سے جاری تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ سلمان صفدر بطور فرینڈ آف دی کورٹ اڈیالہ جیل جائیں گے۔ عدالت نے ہدایت کی تھی کہ بانی پی ٹی آئی کی بیرک تک انہیں رسائی دی جائے تاکہ وہ سہولیات کا جائزہ لے کر کل تک تحریری جواب جمع کروائیں۔

سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت پرسوں تک ملتوی کردی ہے۔
