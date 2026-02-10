بالی ووڈ کے معروف اداکار عامر خان کی جانب سے گلوکار اریجیت سنگھ کے گھر جانے کے بعد سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی قیاس آرائیوں کی اب وضاحت سامنے آگئی ہے۔
گزشتہ دنوں دونوں کی ملاقات نے مداحوں کو حیران کر دیا تھا اور یہ سوال اٹھنے لگا تھا کہ آخر عامر خان نے اریجیت سنگھ سے ایسی کون سی بات کی جس نے سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔
عامر خان نے خود انسٹاگرام پر اریجیت سنگھ کے ساتھ ایک تصویر شیئر کی، جس میں دونوں کو نہایت سنجیدہ انداز میں گفتگو کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس تصویر کے ساتھ اداکار نے کیپشن میں لکھا کہ اریجیت نے ان کی فلم ’ایک دن‘ کے لیے اپنی آواز دے کر انہیں بے حد خوشی دی، جس پر انہوں نے گلوکار کا شکریہ ادا کیا۔
اداکار نے مزید بتایا کہ اریجیت، ان کے اہلِ خانہ اور پوری ٹیم کے ساتھ گزارے گئے چار دن ان کے لیے ایک یادگار اور خوشگوار تجربہ رہے۔ عامر خان کے اس پیغام کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ ملاقات کا مقصد کسی افواہ سے زیادہ ایک پیشہ ورانہ تعاون تھا۔
واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے عامر خان کے مغربی بنگال میں واقع اریجیت سنگھ کے آبائی گھر پہنچنے پر مختلف اندازے لگائے جا رہے تھے۔ خاص طور پر اس لیے کہ یہ دورہ ایسے وقت ہوا جب گلوکار نے پلے بیک سنگنگ سے ریٹائرمنٹ لینے کے اعلان کی بات کی تھی، جس کے باعث مداحوں میں یہ تاثر پھیل گیا تھا کہ شاید عامر خان انہیں دوبارہ فلموں میں گانے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔