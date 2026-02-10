قائمہ کمیٹی انسانی حقوق نے کم عمری میں شادی کے بل کی مخالفت کردی، قومی اسمبلی سے منظور نہ کرنے کی سفارش

قائمہ کمیٹی کی بل سے متعلق رائے اور سفارش کو قومی اسمبلی میں رپورٹ کی صورت میں پیش کردیا گیا

ویب ڈیسک February 10, 2026
وزیراعلیٰ کی زیرصدارت اجلاس میں چائلڈ میرج ایکٹ پر سختی سے عملدرآمد یقنی بنانے کا فیصلہ کیا گیا—فوٹو: فائل

قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے بچوں کی کم عمری سے متعلق بل کی مخالفت کردی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق قائمہ کمیٹی انسانی حقوق نے ایوان سے منظور ہونے والے چائلڈ میرج سے متعلق کی مخالفت کرتے ہوئے اس کو منظور نہ کرنے کی سفارش کردی۔

قومی اسمبلی میں قائمہ کمیٹی کی بل سے متعلق کمیٹی رپورٹ پیش کردی گئی۔ جس میں بتایا گیا کہ بل رکن اسمبلی سحر کامران نے پیش کیا تھا۔

واضح رہے کہ اس بل پر مذہبی جماعتوں نے شدید مخالفت کی جبکہ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ایوان میں تقریر کرتے ہوئے چیلنج کیا تھا کہ میں خود 16 سال کے بچوں کی شادیاں کرواؤں گا اور دیکھتا ہوں کون کارروائی کرتا ہے۔

 
