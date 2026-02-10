سیف علی خان کے ڈائمنڈ روبی بروچ کی قیمت جان کر مداح حیران رہ گئے

اس قیمتی بروچ کو پرندے کے خوبصورت ڈیزائن میں سونے اور پلاٹینیئم سے تیار کیا گیا ہے، جس میں ہیرے جڑے ہیں

ویب ڈیسک February 10, 2026
facebook whatsup

بالی ووڈ کے نامور اداکار سیف علی خان ایک بار پھر اپنے منفرد فیشن سینس کی وجہ سے توجہ کا مرکز بن گئے ہیں، تاہم اس بار وجہ ان کا لباس نہیں بلکہ ایک نہایت قیمتی روبی ڈائمنڈ بروچ بنا ہے جس نے میڈیا اور سوشل میڈیا صارفین کو چونکا دیا ہے۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق سیف علی خان فیشن اور نفیس لوازمات کے انتخاب میں خاص شہرت رکھتے ہیں۔ حال ہی میں وہ ممبئی میں ایک تقریب کے موقع پر سیاہ رنگ کے سوٹ میں نظر آئے تو ان کے کوٹ پر سجا بروچ فوراً ہی لوگوں کی نگاہوں میں آ گیا اور اس کی خوبصورتی نے سب کو متوجہ کر لیا۔

رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اداکار اپنی اہلیہ کرینہ کپور کے ساتھ ویلنٹائن ڈے سے قبل معروف جیولری برانڈ ٹفنی اینڈ کمپنی کے ایک بوتیک گئے تھے۔ وہاں سے واپسی پر سیف علی خان کے کوٹ پر یہی دلکش بروچ نمایاں تھا، جس کے بعد اس کی قیمت اور تفصیلات جاننے میں سب کی دلچسپی بڑھ گئی۔

میڈیا کے مطابق اس بروچ کی قیمت تقریباً 47 ہزار ڈالر بتائی جا رہی ہے۔ اس قیمتی زیور کو پرندے کے خوبصورت ڈیزائن میں سونے اور پلاٹینیئم سے تیار کیا گیا ہے، جس میں 71 گول کٹے ہوئے ہیروں کے علاوہ آنکھ کی شکل کا ایک روبی اور کشن اسٹائل کا سیٹرین بھی جڑا ہوا ہے، جو اسے مزید منفرد اور دیدہ زیب بناتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سیف علی خان کے ڈائمنڈ روبی بروچ کی قیمت جان کر مداح حیران رہ گئے

سیف علی خان کے ڈائمنڈ روبی بروچ کی قیمت جان کر مداح حیران رہ گئے

 Feb 10, 2026 06:59 PM |
’’پیار ایک ہی بار ہوتا ہے‘‘ ہانیہ عامر سے دوبارہ تعلقات کی افواہوں پر عاصم اظہر کا بیان وائرل

’’پیار ایک ہی بار ہوتا ہے‘‘ ہانیہ عامر سے دوبارہ تعلقات کی افواہوں پر عاصم اظہر کا بیان وائرل

 Feb 10, 2026 10:00 PM |
عامر خان کی اریجیت سنگھ سے ملاقات کی اصل وجہ سامنے آگئی

عامر خان کی اریجیت سنگھ سے ملاقات کی اصل وجہ سامنے آگئی

 Feb 10, 2026 06:29 PM |

متعلقہ

Express News

عائزہ خان اور دانش تیمور کی عمرہ ادائیگی، مقدس مقامات پر لی گئی تصاویر وائرل

Express News

پرویز مشروف کی نواسی کی شادی میں ماہرہ خان اور شہریار منور کی ڈانس ویڈیو وائرل

Express News

وکلا کو غنڈہ کہنے پر اداکارہ مشی خان مشکل میں پھنس گئیں

Express News

اریجیت سنگھ کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے ایک ہفتے بعد کولکتہ میں پرفارمنس

Express News

نامور بھارتی فلمساز کے بیٹے نے پی ایس ایل میں شمولیت پر خاموشی توڑدی

Express News

جوا پروموشن کیس، ڈکی بھائی، اہلیہ اور دیگر ملزمان پر فردِ جرم عائد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو