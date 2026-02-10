بالی ووڈ کے نامور اداکار سیف علی خان ایک بار پھر اپنے منفرد فیشن سینس کی وجہ سے توجہ کا مرکز بن گئے ہیں، تاہم اس بار وجہ ان کا لباس نہیں بلکہ ایک نہایت قیمتی روبی ڈائمنڈ بروچ بنا ہے جس نے میڈیا اور سوشل میڈیا صارفین کو چونکا دیا ہے۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق سیف علی خان فیشن اور نفیس لوازمات کے انتخاب میں خاص شہرت رکھتے ہیں۔ حال ہی میں وہ ممبئی میں ایک تقریب کے موقع پر سیاہ رنگ کے سوٹ میں نظر آئے تو ان کے کوٹ پر سجا بروچ فوراً ہی لوگوں کی نگاہوں میں آ گیا اور اس کی خوبصورتی نے سب کو متوجہ کر لیا۔
رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اداکار اپنی اہلیہ کرینہ کپور کے ساتھ ویلنٹائن ڈے سے قبل معروف جیولری برانڈ ٹفنی اینڈ کمپنی کے ایک بوتیک گئے تھے۔ وہاں سے واپسی پر سیف علی خان کے کوٹ پر یہی دلکش بروچ نمایاں تھا، جس کے بعد اس کی قیمت اور تفصیلات جاننے میں سب کی دلچسپی بڑھ گئی۔
میڈیا کے مطابق اس بروچ کی قیمت تقریباً 47 ہزار ڈالر بتائی جا رہی ہے۔ اس قیمتی زیور کو پرندے کے خوبصورت ڈیزائن میں سونے اور پلاٹینیئم سے تیار کیا گیا ہے، جس میں 71 گول کٹے ہوئے ہیروں کے علاوہ آنکھ کی شکل کا ایک روبی اور کشن اسٹائل کا سیٹرین بھی جڑا ہوا ہے، جو اسے مزید منفرد اور دیدہ زیب بناتا ہے۔