پی ایس ایل 11 کے میچز پشاور میں بھی کروانے کا فیصلہ

یہ فیصلہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر غور کے لیے ایک اعلیٰ سطح اجلاس کے دوران کیا گیا

ویب ڈیسک February 10, 2026
فوٹو: ایکس

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) سیزن 2026 کے میچز پشاور میں بھی منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

یہ فیصلہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر غور کے لیے ایک اعلیٰ سطح اجلاس کے دوران کیا گیا۔

اجلاس میں وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وفاقی حکومت کے نمائندوں اور سینئر سول و عسکری قیادت نے شرکت کی۔

 اجلاس کے حوالے سے معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان، مشیر خزانہ مزمل اسلم اور وزیر قانون آفتاب عالم نے بتایا کہ اجلاس میں معیشت اور لاء اینڈ آرڈر سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔

واضح رہے کہ پشاور میں قائم عمران خان (ارباب نیاز) اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش اور فلڈ لائٹس کا کام حال ہی میں مکمل کیا گیا ہے اور اس کی وجہ پی ایس ایل کے میچز سمیت انٹرنیشنل میچز کا انعقاد بھی ہے۔

 
