راولپنڈی:
پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) خیبرپختونخوا کے صدر اور رکن قومی اسمبلی جنید اکبر خان نے قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی پر تحفظات کے حوالے سے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ خان کے ہر فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں جبکہ ہماری پارٹی میں خان کے بعد ہر کوئی کہتا ہے کہ ان کے بعد میں لیڈر ہوں۔
فیکٹری ناکے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جنید اکبر خان نے کہا کہ پی ٹی آئی میرا گھر ہے، کبھی ناراضی ہو گی کبھی جھگڑے ہوں گے اور کبھی شکوے ہوں گے، یہ سب چلتا رہے گا۔
ان کا کہنا تھا کہ اچکزئی صاحب کو ابھی ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگے گا، ہماری پارٹی کا اپنا کلچر ہے، میں نے جمعرات اور جمعے کو شکوہ کیا کہ میں نے بات کرنی ہے، آج کل جو چل رہا ہے، میں نے کہا میں مطمئن نہیں ہوں۔
انہوں نے مزید کہا کہ تقریروں میں وجوہات نہیں بتائی گئیں، آپ نے ان مسائل کا حل نہیں بتایا، جب ہر بندے کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے تو پھر اختلافات ہوتے ہیں۔
جنید اکبر خان نے کہا کہ سیاست ہم آخرت کے لیے نہیں بلکہ اسی دنیا کے لیے کرتے ہیں، دوسری پارٹیز میں آمریت ہے وہاں اختلاف کم ہوتا ہے، وہاں سب کو پتا ہوتا ہے۔
ایک سوال پر انہوں نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ جس نے بسنت منائی اس سے پتا کرلیں ہم تو سارا دن احتجاج میں تھے۔