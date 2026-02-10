ہماری پارٹی میں خان کے بعد ہر کوئی کہتا ہے میں لیڈر ہوں، جنید اکبر

اچکزئی صاحب کو ابھی ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگے گا، ہماری پارٹی کا اپنا کلچر ہے، صدر پی ٹی آئی خیبرپختونخوا

ویب ڈیسک February 10, 2026
facebook whatsup
فوٹو فائل
راولپنڈی:

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) خیبرپختونخوا کے صدر اور رکن قومی اسمبلی جنید اکبر خان نے قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی پر تحفظات کے حوالے سے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ خان کے ہر فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں جبکہ ہماری پارٹی میں خان کے بعد ہر کوئی کہتا ہے کہ ان کے بعد میں لیڈر ہوں۔

فیکٹری ناکے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جنید اکبر خان نے کہا کہ پی ٹی آئی میرا گھر ہے، کبھی ناراضی ہو گی کبھی جھگڑے ہوں گے اور کبھی شکوے ہوں گے، یہ سب چلتا رہے گا۔

ان کا کہنا تھا کہ اچکزئی صاحب کو ابھی ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگے گا، ہماری پارٹی کا اپنا کلچر ہے، میں نے جمعرات اور جمعے کو شکوہ کیا کہ میں نے بات کرنی ہے، آج کل جو چل رہا ہے، میں نے کہا میں مطمئن نہیں ہوں۔

انہوں نے مزید کہا کہ تقریروں میں وجوہات نہیں بتائی گئیں، آپ نے ان مسائل کا حل نہیں بتایا، جب ہر بندے کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے تو پھر اختلافات ہوتے ہیں۔

جنید اکبر خان نے کہا کہ سیاست ہم آخرت کے لیے نہیں بلکہ اسی دنیا کے لیے کرتے ہیں، دوسری پارٹیز میں آمریت ہے وہاں اختلاف کم ہوتا ہے، وہاں سب کو پتا ہوتا ہے۔

ایک سوال پر انہوں نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ جس نے بسنت منائی اس سے پتا کرلیں ہم تو سارا دن احتجاج میں تھے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سیف علی خان کے ڈائمنڈ روبی بروچ کی قیمت جان کر مداح حیران رہ گئے

سیف علی خان کے ڈائمنڈ روبی بروچ کی قیمت جان کر مداح حیران رہ گئے

 Feb 10, 2026 06:59 PM |
’’پیار ایک ہی بار ہوتا ہے‘‘ ہانیہ عامر سے دوبارہ تعلقات کی افواہوں پر عاصم اظہر کا بیان وائرل

’’پیار ایک ہی بار ہوتا ہے‘‘ ہانیہ عامر سے دوبارہ تعلقات کی افواہوں پر عاصم اظہر کا بیان وائرل

 Feb 10, 2026 10:00 PM |
عامر خان کی اریجیت سنگھ سے ملاقات کی اصل وجہ سامنے آگئی

عامر خان کی اریجیت سنگھ سے ملاقات کی اصل وجہ سامنے آگئی

 Feb 10, 2026 06:29 PM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی نے بانی کی رہائی کیلیے مارچ کی تیاریاں شروع کردیں، وزیراعلیٰ کا خصوصی کنٹرینر بھی قائم

Express News

قومی اسمبلی میں ترلائی دھماکے کے خلاف مذمتی قرارداد کثرت رائے سے منظور

Express News

کراچی میں ٹریفک حادثات میں 6 افراد جاں بحق، ڈمپر سے 2 نوجوان مارے گئے، 1 شدید زخمی

Express News

سینیٹر فیصل واوڈا کی صدر مملکت سے ملاقات

Express News

روات، فیکٹری میں لگنے والی آگ بے قابو، پوری عمارت کو لپیٹ میں لے لیا

Express News

سینٹرل جیل کراچی کے اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ کا مبینہ طور پر نشے کی حالت میں شہریوں پر تشدد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو