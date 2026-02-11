روزانہ تین کپ چائے کس خطرناک بیماری امکانات کم کر سکتی ہے؟

تحقیق میں حاصل ہونے والے نتائج امریکا میں 1 لاکھ 31 ہزار افراد کے صحت کے ریکارڈز کے تجزیے پر مبنی ہیں

ویب ڈیسک February 11, 2026
ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ روزانہ تین کپ چائے یا کافی پینے والے افراد میں ڈیمنشیا میں مبتلا ہونے کا خطرہ تقریباً 20 فیصد تک کم ہو سکتا ہے۔

ماہرین کے مطابق اس مرض سے بچاؤ کے لیے ابتدائی احتیاط بے حد ضروری ہے، جبکہ کیفین دماغ کو اس بیماری سے محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔

مطالعے میں شرکاء سے پوچھا گیا کہ وہ روزانہ کتنی مقدار میں کیفین والے گرم مشروبات پیتے ہیں۔ بعد ازاں چار دہائیوں کے دوران ان کی یادداشت اور مجموعی صحت کا موازنہ کیا گیا۔

تحقیق میں معلوم ہوا کہ روزانہ دو سے تین کپ کیفین والی چائے یا کافی پینے والے افراد میں ڈیمنشیا کا خطرہ ان لوگوں کے مقابلے میں 15 سے 20 فیصد کم تھا جو یہ مشروبات نہیں پیتے تھے۔ تاہم، تین کپ سے زیادہ چائے یا کافی پینے سے کوئی اضافی فائدہ نہیں دیکھا گیا۔

مزید یہ کہ کیفین والی کافی پینے والوں میں دماغی صلاحیتوں میں کمی نسبتاً کم دیکھی گئی، جبکہ ڈی کیف کافی استعمال کرنے والوں کے مقابلے میں انہوں نے بعض دماغی ٹیسٹوں میں بہتر کارکردگی بھی دکھائی۔
