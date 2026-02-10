لاہور، شہری کو زنجیروں سے باندھنے کے واقعہ پر آئی جی پنجاب کا نوٹس، افسران معطل

لاہور:
کاہنہ کے علاقے میں پولیس چوکی لکھوکی پر شہری کو زنجیروں سے باندھ کر رکھنے کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد آئی جی پنجاب عبدالکریم نے سخت نوٹس لیتے ہوئے فوری کارروائی کے احکامات جاری کر دیے۔
ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق آئی جی پنجاب کے حکم پر اے ایس پی آپریشنز کاہنہ آغا فصیح الرحمان کو تبدیل کر کے سنٹرل پولیس آفس کلوز کر دیا گیا ہے، جبکہ ایس ایچ او کاہنہ اسد عباس کو معطل کر دیا گیا۔
اسی طرح چوکی انچارج لکھوکی عدنان ورک اور محرر محمد اظہر کے خلاف تھانہ کاہنہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق وائرل ویڈیو میں ایک شہری کو زنجیروں سے چارپائی کے ساتھ باندھا گیا ہے اور مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔
شہری کی شناخت طارق کے نام سے ہوئی ہے جو کیرکا گاؤں کا رہائشی بتایا جاتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ طارق کو گزشتہ پانچ روز سے بغیر مقدمہ درج کیے حراست میں رکھا گیا تھا۔
پولیس کے مطابق طارق پر چوری کا الزام تھا تاہم اس کا کوئی سابقہ کریمنل ریکارڈ سامنے نہیں آیا۔
آئی جی پنجاب عبدالکریم نے واضح کیا ہے کہ شہریوں کے ساتھ بدسلوکی اور اختیارات سے تجاوز ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی اور ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔