شہباز قلندر کے سالانہ عرس سے واپس آنے والے زائرین کو مسلح ڈاکوؤں نے لوٹ لیا

میلسی:
دوکوٹہ کے تھانہ ٹبہ سلطان پور کی حدود میں جنڈا والے پل پر اس وقت سنسنی پھیل گئی جب شہباز قلندرؒ کے عرس سے واپس آنے والے زائرین کی بس کو پانچ مسلح ڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پر روک کر لوٹ لیا۔
اطلاعات کے مطابق ڈاکوؤں نے بس میں سوار تمام مسافروں کو یرغمال بنا کر ان سے نقدی، موبائل فونز اور دیگر قیمتی سامان چھین لیا۔
عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اسی مقام سے گزرنے والے دیگر مسافر بھی ڈاکوؤں کا نشانہ بنے اور چند ہی منٹوں میں ملزمان واردات کر کے فرار ہو گئے۔
واقعے کے بعد علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا جبکہ متاثرہ مسافروں نے سیکیورٹی کی ناقص صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔
پولیس کو فوری اطلاع دے دی گئی تاہم آخری اطلاعات تک کسی ملزم کی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔
اطلاع ملتے ہی ڈی ایس پی میلسی سعید احمد سیال اور ایس ایچ او تھانہ ٹبہ سلطان بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے۔
پولیس نے علاقے کی ناکہ بندی کر دی ہے اور ملزمان کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔
ڈی ایس پی میلسی سعید احمد سیال کا کہنا ہے کہ ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے تمام ممکنہ راستے سیل کر دیے گئے ہیں اور جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔