پی سی بی کے آئی سی سی کے ساتھ کامیاب مذاکرات پر بھارتی میڈیا میں صف ماتم بچھ گیا

بھارتی میڈیا نے اسے بھارت کی بےعزتی قرار دیا

ویب ڈیسک February 11, 2026
facebook whatsup

قذافی اسٹیڈیم میں پاکستان اور آئی سی سی کے درمیان معاملات طے پانے کے بعد بھارت میں ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔

بھارتی میڈیا نے نہ صرف آئی سی سی بلکہ اپنے کرکٹ بورڈ کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔

تجزیہ کاروں نے کہا کہ پاکستان نے شاندار سفارتی اور اسٹریٹجک حکمت عملی کے ذریعے بنگلہ دیش کو اپنے حق میں کر لیا اور اپنی شرائط بھی منوا لیں۔

بھارتی میڈیا نے اسے بھارت کی بےعزتی قرار دیا اور لکھا کہ ثابت ہوگیا ہے کہ کرکٹ پاکستان کے بغیر نہیں چل سکتی۔

مزید پڑھیں

Express News

آئی سی سی، پی سی بی اور بی سی بی مذاکرات؛ آئی سی سی کا اعلامیہ جاری

ذرائع کے مطابق بھارت کو نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا۔

حکام نے اعلان کیا ہے کہ حکومت کی اجازت کے بعد پاکستانی ٹیم 15 فروری کو بھارت کے خلاف میچ کھیلے گی۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان کی کرکٹ ڈپلومیسی کی بڑی کامیابی ہے جس نے بھارت کو دباؤ میں لا دیا۔

پاکستانی حکمت عملی کو عالمی سطح پر بھی سراہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی جانب سے سخت ردعمل کے باوجود پاکستان نے اپنے مفادات میں واضح کامیابی حاصل کی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دھرندھر کی کامیابی کے بعد بڑی مشکل، رنویر سنگھ اور دپیکا پڈوکون کی سیکیورٹی سخت

دھرندھر کی کامیابی کے بعد بڑی مشکل، رنویر سنگھ اور دپیکا پڈوکون کی سیکیورٹی سخت

 Feb 11, 2026 01:11 AM |
کراچی منتقل ہونے پر صبا قمر کا استغفر اللہ کہنا، جویریہ عباسی نے آڑے ہاتھوں لے لیا

کراچی منتقل ہونے پر صبا قمر کا استغفر اللہ کہنا، جویریہ عباسی نے آڑے ہاتھوں لے لیا

 Feb 10, 2026 11:09 PM |
پاکسستان کی صوفی اور پہلی اوپیرا گلوکارہ سائرہ پیٹر کو امریکا میں ایوارڈ سے نواز دیاگیا

پاکسستان کی صوفی اور پہلی اوپیرا گلوکارہ سائرہ پیٹر کو امریکا میں ایوارڈ سے نواز دیاگیا

 Feb 10, 2026 10:53 PM |

متعلقہ

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: پاکستان سے شکست کے بعد امریکی کپتان کا بڑا بیان!

Express News

پی ایس ایل 11 کے میچز پشاور میں بھی کروانے کا فیصلہ

Express News

امریکا کیخلاف میچ میں صاحبزادہ فرحان نے اہم سنگِ میل عبور کر لیا

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: پاکستان نے امریکا کو 32 رنز سے شکست دیدی

Express News

پی ایس ایل 11: پشاور زلمی کے ہیڈ کوچ اور اسسٹنٹ کوچ کا اعلان

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: پاکستان نے آئی سی سی کو بڑے مالی نقصان سے بچا لیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو